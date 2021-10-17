Здоровье президента: Клинтон останется в больнице еще на одну ночь

Он продолжает принимать внутривенный курс антибиотиков.
Бывший президент США Билл Клинтон, которого госпитализировали с заражением крови, пробудет в больнице еще сутки.
Об этом заявил его пресс-секретарь Анхель Уренья.
"Здоровье президента Клинтона отлично восстанавливалось в последние 24 часа. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской завтра", - говорится в заявлении.
Клинтон - в отличном настроении, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит игры по американскому футболу. Клинтон рассчитывает скоро вернуться домой и благодарит всех за поддержку.
Напомним, что Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.
Добавим, что Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 года по 2001 год. До этого он избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
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