Здоровье президента: Клинтон останется в больнице еще на одну ночь

Здоровье президента: Клинтон останется в больнице еще на одну ночь

Он продолжает принимать внутривенный курс антибиотиков.

Бывший президент США Билл Клинтон, которого госпитализировали с заражением крови, пробудет в больнице еще сутки.

Об этом заявил его пресс-секретарь Анхель Уренья.

"Здоровье президента Клинтона отлично восстанавливалось в последние 24 часа. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской завтра", - говорится в заявлении.

Клинтон - в отличном настроении, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит игры по американскому футболу. Клинтон рассчитывает скоро вернуться домой и благодарит всех за поддержку.

Напомним, что Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.

Добавим, что Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 года по 2001 год. До этого он избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.

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