Билла Клинтона госпитализировали в США: что произошло

Это - инфекция в крови, которая известна как сепсис.

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния, причиной стало заражение крови.

Об этом информирует CNN.

"Это инфекция в крови, которая известна как сепсис (заражение крови - ред.)", - сказал ведущий в прямом эфире, добавив, что экс-главе американской администрации назначено лечение антибиотиками.

Его диагноз никак не связан с COVID-19.

Весь день он плохо себя чувствовал, после мероприятия, посвящённого его фонду, его госпитализировали.

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"Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно", - сообщает СМИ.

Пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена написал в Twitter, что бывший американский лидер идет на поправку и находится в хорошем настроении/

Он добавил, что супруга экс-президента и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон также находится в Калифорнии.

Заметим, что ранее в США удалось избежать дефолта: Байден поднял "потолок" госдолга.

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