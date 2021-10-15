Билла Клинтона госпитализировали в США: что произошло

Это - инфекция в крови, которая известна как сепсис.
Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния, причиной стало заражение крови.
Об этом информирует CNN.
"Это инфекция в крови, которая известна как сепсис (заражение крови - ред.)", - сказал ведущий в прямом эфире, добавив, что экс-главе американской администрации назначено лечение антибиотиками.
Его диагноз никак не связан с COVID-19.
Весь день он плохо себя чувствовал, после мероприятия, посвящённого его фонду, его госпитализировали.
"Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно", - сообщает СМИ.
Пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена написал в Twitter, что бывший американский лидер идет на поправку и находится в хорошем настроении/
Он добавил, что супруга экс-президента и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон также находится в Калифорнии.
Заметим, что ранее в США удалось избежать дефолта: Байден поднял "потолок" госдолга.