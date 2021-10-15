Білла Клінтона госпіталізували в США: що сталося

Білла Клінтона госпіталізували в США: що сталося

Це — інфекція в крові, яка відома як сепсис.

Колишній президент США Білл Клінтон госпіталізований в штаті Каліфорнія, причиною стало зараження крові.

Про це інформує CNN.

"Це інфекція в крові, яка відома як сепсис (зараження крові — ред.)", — сказав ведучий в прямому ефірі, додавши, що ексочільнику американської адміністрації призначено лікування антибіотиками.

Його діагноз ніяк не пов'язаний з COVID-19.

Весь день він погано себе почував, після заходу, присвяченого його фонду, його госпіталізували.

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"Він був доставлений в лікарню вже з інфекцією, а не підхопив її там. Його лікують за допомогою антибіотиків, і лікарі стверджують, що він реагує на них позитивно", — повідомляє ЗМІ.

Прессекретар Клінтона Анхель Урена написав в Twitter, що колишній американський лідер йде на поправку і перебуває в хорошому настрої.

Він додав, що дружина експрезидента і колишній держсекретар Гілларі Клінтон також перебуває в Каліфорнії.

Зауважимо, що раніше в США вдалося уникнути дефолту: Байден підняв "стелю" держборгу.

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