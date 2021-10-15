У США вдалося уникнути дефолту: Байден підняв "стелю" держборгу

Дефолт в США ще ніколи не відбувався, проте його можливість використовують для політичних торгів.

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає підвищення "стелі" держборгу на 480 мільярдів доларів.

Про це інформує Білий дім.

"У четвер, 14 жовтня, президент підписав законопроєкт, який передбачає збільшення ліміту держборгу на 480 мільярдів, чого, як очікується, має вистачити для того, щоб федеральний уряд повною мірою продовжувало виконувати свої зобов'язання до початку грудня", — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що раніше Мінфін США попередив, що якщо до 18 жовтня 2021 роки зробити всі необхідні для затвердження ліміту дії, то країні теоретично загрожує дефолт.

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Зауважимо, що в США, на відміну від більшості держав, "стелю" боргу встановлений законодавчо, її не можна перевищувати без схвалення Конгресу. З 1 жовтня країна перевищила дозволений законодавчим органом ліміт держборгу в 28,4 трильйона доларів.

Цікаво, що в США дефолт ще ніколи не відбувався, проте його можливість використовують для політичних торгів в Конгресі. Раніше республіканці заблокували в Сенаті пропозицію підняти "стелю" боргу через політичні розбіжності з демократами.

Додамо, що тепер у законодавців буде трохи менш як два місяці для того, щоб напрацювати новий фінансовий законопроєкт, який буде враховувати інтереси всіх сторін.

Нагадаємо:

Керівниця Міністерства фінансів США Джанет 28 вересня направила лист лідерам Конгресу. Вона застерегла, що 18 жовтня США дійде до "боргового стелі", а це може спричинити фінансову кризу . Єдиний вихід — зняття обмежень Конгресом, залучення коштів і підвищення "боргового стелі".

. Єдиний вихід — зняття обмежень Конгресом, залучення коштів і підвищення "боргового стелі". У банківському холдингу JPMorgan стурбовані тим, що Сполучені Штати можливо наблизилися до свого першого дефолту в історії. Генеральний директор JPMorgan Джеймі Димон назвав подібний сценарій "Потенційною катастрофою". Бізнесмен також висловив надію, що законодавцям вдасться врегулювати цю кризу.

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