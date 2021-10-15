Битва твердого та рідкого шампунів: який висновок трихолога

Чи справді натуральні засоби надто відрізняються від рідких шампунів?

Виготовлені із рослинних компонентів та абсолютно безпечні для здоров’я - так вважає дедалі більше жінок, обираючи тверді шампуні. Вони візуально схожі на брусок мила, а вистачає їх на кілька місяців постійного використання. Але чи справді ці засоби надто відрізняються від рідких шампунів, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 14 жовтня.

Твердими шампунями Ірина Сербін користується понад два роки. Обирає лише ті, що з натуральних компонентів. Жінка помітила: голову мити їй потрібно тепер не так часто. Важливо для Ірини й що шампуні - екологічні. Вартість бруска - 210 гривень.

Одна з тих, де виготовляють рослинну косметику - своє хобі Інна Скаржинська зробила сімейним бізнесом. Натуральні екстракти додають у тверді шампуні, а ще - перетертий чебрець і кропиву. Усе потрібно ретельно вимішати.

У звичайних рідких шампунях дає піну і вимиває бруд асорті поверхнево-активних речовин. У твердих, - це кокосульфат. І його потрібно - правильно збалансувати. Бо деякі виробники, каже Інна, речовини дають так багато, що шкіра голови - може чухатись, а волосся - випадати

Коштує брусок 260 гривень. Від звичайного мила такий шампунь відрізняється не лише складом, а й нижчим рівнем Ph. Крім того, мило, запевняє Інна, не здатне волосся так добре вимити та зробити шовковистим.

Тим часом журналістка ТСН користуюся звичайним рідким шампунем. Він її влаштовує, оскільки волосся не стає масним близько двох днів. До того ж засіб недорогий. Великий флакон коштує 62 гривні.

Але чи відчуває різницю між шампунями шкіра голови? Розповідає трихолог Тетяна Остапець.

Вона оглядає Ірину - посічених кінчиків у жінки мало. А волосся журналістки виявилося більш ламким, ніж в Ірини.

Однак представниці ЗМІ рекомендують активніше користуватися бальзамами та масками. І ретельніше ополіскувати поверхнево-активні речовини. Ірині ж - радить періодично мити голову лікувальним засобом глибокого очищення. А от незаперечного переможця в битві шампунів - визначити, не змогла.

Читайте також:

Як власноруч приготувати мило і шампунь з натуральних компонентів

Новини України: чи відрізняються тверді шампуні від рідких

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання