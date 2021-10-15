Прикрили інтимні місця: в ОАЕ експонують "цнотливого" Давида

Такий нерівний доступ надзвичайно обурив багатьох західних культурологів.

Цнотливий Давид: копію всесвітньовідомої скульптури Мікеланджело виставили в Дубаю. Але оголеному Давиду прикрили інтимні місця з культурних міркувань.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 14 жовтня.

Для цього виготовили спеціальну кам'яну клітку, в яку помістили точну копію Давида, надруковану на 3D-принтері. Утім, геть оголеного Давида таки можна побачити - з VIP-зали. Такий нерівний доступ надзвичайно обурив багатьох західних культурологів.

Насправді Давида закривають не вперше: 5-ть років тому в Римі здійнявся великий скандал, коли під час візиту тодішнього іранського президента Хассана Рухані, Давида обгородили дерев'яними панелями, аби ніщо не образило погляд мусульманського керманича.

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