Прикрили інтимні місця: в ОАЕ експонують "цнотливого" Давида

Такий нерівний доступ надзвичайно обурив багатьох західних культурологів.
Цнотливий Давид: копію всесвітньовідомої скульптури Мікеланджело виставили в Дубаю. Але оголеному Давиду прикрили інтимні місця з культурних міркувань.
Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 14 жовтня.
Для цього виготовили спеціальну кам'яну клітку, в яку помістили точну копію Давида, надруковану на 3D-принтері. Утім, геть оголеного Давида таки можна побачити - з VIP-зали. Такий нерівний доступ надзвичайно обурив багатьох західних культурологів.
Насправді Давида закривають не вперше: 5-ть років тому в Римі здійнявся великий скандал, коли під час візиту тодішнього іранського президента Хассана Рухані, Давида обгородили дерев'яними панелями, аби ніщо не образило погляд мусульманського керманича.
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