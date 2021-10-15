Зеленський з візитом планує відвідати Велику Британію

У ході візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.
Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня 2021 року зі візитом відвідає Велику Британію.
Про це заявив посол України в Лондоні Вадим Пристайко.
"Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (Володимиром Зеленським — ред.). Наприкінці цього місяця", — зауважив Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Дім".
За його словами, що в ході візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.
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