Зеленський з візитом планує відвідати Велику Британію

У ході візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня 2021 року зі візитом відвідає Велику Британію.

Про це заявив посол України в Лондоні Вадим Пристайко.

"Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (Володимиром Зеленським — ред.). Наприкінці цього місяця", — зауважив Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Дім".

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За його словами, що в ході візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

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