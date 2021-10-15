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Зеленский с визитом планирует посетить Великобританию

Зеленский с визитом планирует посетить Великобританию

president.gov.ua

В ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября 2021 года с визитом посетит Великобританию.

Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским – ред.). В конце этого месяца", - заметил Пристайко в интервью телеканалу "Дом".

По его словам, что в ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

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