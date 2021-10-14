Зеленский 15 октября созывает заседание СНБО

Заседание состоится в 16:00.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны 15 октября.
Об этом 14 октября на своей странице в Facebook сообщил СНБО.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в г. Киев заседание СНБО Украины (Офис Президента Украины)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все члены Совета нацбезопасности проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания. Однако, какие именно вопросы будут обсуждаться на заседании, в СНБО не уточнили.
Однако ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что на ближайшем заседании будет рассматриваться вопрос о контрабанде в стране. Также, по его словам, в повестке дня предусмотрен вопрос недропользования.