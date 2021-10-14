Зеленський 15 жовтня скликає засідання РНБО

Засідання відбудеться о 16:00.

Президент України Володимир Зеленський доручив провести чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони 15 жовтня.

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Про це 14 жовтня на своїй сторінці у Facebook повідомила РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі члени Ради нацбезпеки поінформовані про дату, час та місце проведення засідання. Однак, які саме питання будуть обговорюватися на засіданні, у РНБО не уточнили.

Натомість раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що на найближчому засідання розглядатиметься питання щодо контрабанди в країні. Також, за його словами, у порядку денному передбачено питання надрокористування.

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