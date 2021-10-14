У Дніпропетровській області за програмою Зеленського зводять сьомий будинок для дітей-сиріт

У Дніпропетровській області за програмою Зеленського зводять сьомий будинок для дітей-сиріт

Новий будинок для дітей-сиріт будується недалеко від школи біля нової сільської амбулаторії.

За програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у селищі Вакулове в Дніпропетровській області почалося зведення сучасного групового будинку для дітей-сиріт, який стане вже сьомим у цій області.

Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.

Новий будинок для дітей-сиріт будується недалеко від школи біля нової сільської амбулаторії. Він буде розрахований на постійне проживання 10 дітей віком від 3 до 18 років.

«Обстановка в будинках максимально наближена до домашньої. Щоб малечі було комфортно і затишно», - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Підрядник вже провів підготовчі роботи перед заливкою бетоном фундаменту. За проєктом, будинок буде одноповерховим. У ньому будуть утеплені фасад та покрівля. Тут буде обладнана також простора тераса і майданчик для ігор та занять спортом.

Всього в будинку буде 5 спалень, по одній на двох вихованців. Ігрова, вітальня, кухня і їдальня будуть об'єднані в одну велику кімнату-студію.

З дітьми в будинку цілодобово перебуватимуть також педагоги. Комфортні умови дозволять дітям більш вільно адаптуватися до майбутнього самостійного життя. Всі діти - мешканці будинку відвідуватимуть звичайні дитячий садок і школу.

Для Дніпропетровської області це буде вже сьомий сучасний будинок для дітей-сиріт. Раніше подібні будинки вже побудували в Богданівці, Кам'янському, Петриківці, Покрові, Раївці та Солоному.

Паралельно з будинком у Вакуловому наразі будується ще один будинок у Петрівці Синельниківського району.

Нагадаємо, будівництво об'єктів соціальної інфраструктури є важливою складовою програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». В ході «Великого будівництва» в усіх регіонах реконструюються і будуються сотні шкіл, дитячих садків, спортивних об'єктів і медичних установ.

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