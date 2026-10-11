Чума в России: в ВОЗ сделали официальное заявление

Возможный случай чумы в России официально власти не подтверждают / © Getty Images

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Всемирная организация здравоохранения до сих пор не знает, что стало причиной пневмонии, от которой в этом месяце умерла российская работница лаборатории в научно-исследовательском центре по борьбе с чумой в Сибири.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление ВОЗ.

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ВОЗ отметила, что российский государственный регулятор РФ сообщил: результаты анализов лабораторного работника и контактировавших с ней оказались негативными относительно проверенных патогенов высокой опасности.

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У лиц, контактировавших с ней, до сих пор не наблюдается никаких симптомов; также не обнаружено никаких других связанных случаев тяжелой пневмонии.

«На основании предоставленной информации… ВОЗ не выявила доказательств дальнейшей передачи инфекции, связанной с этим случаем», — отметили в заявлении.

Однако в организации добавили, что «ключевой неопределенностью является отсутствие подтвержденного диагноза у умершего работника лаборатории».

Возможна вспышка чумы в России — что известно

Ранее российские СМИ сообщали о смерти 28-летней Дарьи Шипиловой, работавшей в научно-исследовательском институте борьбы с чумой в Иркутской области. Шипилова могла разбить пробирку с возбудителем легочной чумы. 29 сентября ее госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября она скончалась.

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В то же время, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что у людей, которые находятся под наблюдением, не выявили признаков заболевания, а результаты проведенных тестов были отрицательными.

В начале октября местные власти перевели медицинские стационары на закрытый режим и изолировали почти 200 человек, которые могли контактировать с умершей.

В то же время российские власти пытались не допустить распространения информации о возможной вспышке, а спикер Кремля Дмитрий Песков призвал население «не верить слухам».

Впоследствии об эпидемиологической ситуации в России начали писать западные медиа. Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила, что получила от российских властей информацию об инциденте и стала оценивать риск распространения заболевания.

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Также президент США Дональд Трамп предложил России помощь в связи с чумой.

Что такое легочная чума

Легочная чума — крайне серьезная инфекция легких, которую часто называют самой агрессивной формой чумы.

Есть еще два типа чумы: бубенная, поражающая лимфатические узлы, и септическая, поражающая кровь.

Легочная чума может развиться после первичного заражения одним из этих других типов. Среди симптомов — одышка, боль в груди и часто отхаркивание крови.

Считается, что именно легочная чума была основной разновидностью болезни во время так называемой «Черной смерти» — масштабной эпидемии, унесшей жизни миллионов людей в Европе в XIV веке.

По данным Всемирной организации здравоохранения, легочная форма чумы имеет очень короткий инкубационный период — иногда всего 24 часа.

Эксперты предупреждают: если болезнь вовремя не диагностировать и не приступить к лечению, она почти всегда приводит к летальному исходу.

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