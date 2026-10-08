Чума в России: что происходит сейчас и есть ли угроза новой вспышки

Чума в России

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В России до сих пор нет официально подтвержденной вспышки чумы, однако смерть сотрудницы противочумного института в Иркутской области, карантин для около 200 контактных лиц и противоречивые сообщения российских властей привлекли внимание ВОЗ и США.

По данным ABC News, Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока не располагает достаточной информацией от России для полной оценки риска.

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Москва сообщила ВОЗ, что в последнее время в регионе не регистрировались случаи чумы, а около 200 человек, которые могли контактировать с больной, находятся на карантине.

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Речь идет о 28-летней сотруднице Иркутского противочумного научно-исследовательского института Дарье Шипиловой. По сообщениям российских СМИ, она скончалась после развития тяжелой пневмонии. Часть медиа утверждала, что причиной могла быть легочная чума и что перед болезнью в лаборатории якобы разбилась пробирка с опасным материалом. Российские чиновники это отрицают и заявляют, что никакой лабораторной аварии с опасными патогенами не зафиксировали.

ВОЗ: полной картины до сих пор нет

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сообщил, что организация официально запросила у России дополнительные данные в соответствии с Международными медико-санитарными правилами.

«Поскольку у нас пока нет полной картины этого события, мы не можем провести всестороннюю оценку рисков», — заявил он.

ВОЗ просит предоставить информацию о причине смерти, результатах лабораторных тестов, отслеживании контактов и других обстоятельствах инцидента. В самой организации подчеркивают: точно неизвестно, от чего именно умерла сотрудница. Известно лишь, что у нее была пневмония, а в ходе проведенных исследований конкретного возбудителя не обнаружили.

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Отдельно ВОЗ проверяет сообщения о еще одном работнике с пневмонией неустановленной этиологии. В СМИ также появлялись неподтвержденные сообщения о возможной второй смерти, однако официального подтверждения чумы нет.

США требуют от России больше информации

Ситуацию контролирует и Вашингтон. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что информация, предоставляемая Россией, остается крайне ограниченной.

«Возможно, там ничего нет. Возможно, это больше, чем мы думали. Мы не знаем», – сказал он.

Госдепартамент официально запросил у российской стороны дополнительную информацию. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон пока не считает инцидент следствием применения биологического оружия, однако не исключил возможности лабораторной утечки и пообещал выяснить больше.

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Что происходит в Иркутской области

По сообщениям СМИ, в изоляции находятся около 189 человек: 114 – в одной больнице, 63 – в другой и еще 12 – в противочумном институте. Также сообщалось о закрытии нескольких медучреждений и отмене массовых мероприятий. Российские чиновники при этом заявляют, что все контакты умершей получили отрицательные результаты тестов на легочную чуму.

Роспотребнадзор утверждает, что санитарно эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остается стабильной.

Есть ли риск масштабной вспышки

В настоящее время международные организации не сообщают о признаках широкого распространения инфекции. Американские CDC заявили, что нет признаков более масштабной угрозы для США, хотя ситуацию продолжают отслеживать.

Чума вызывается бактерией Yersinia pestis и может иметь бубенную, легочную или септическую форму. Заболевание лечится антибиотиками, особенно если начать терапию вовремя.

Независимая группа суперпрогнозистов Sentinel Global Risks Watch оценивает вероятность того, что в ближайшие 12 месяцев в мире от чумы умрет более тысячи человек, лишь в 0,7%. Они объясняют это отсутствием подтвержденных новых случаев, быстрой изоляцией контактов и тем, что типичные вспышки чумы можно сдержать антибиотиками. В то же время эксперты отмечают, что инцидент все равно заслуживает внимания из-за возможных рисков лабораторных истоков и вопроса биобезопасности.

Поэтому на сегодняшний день говорить о подтвержденной вспышке чумы в России или угрозе пандемии оснований нет. Главная проблема — нехватка прозрачной и полной информации от российской стороны, поэтому ВОЗ пока не может окончательно оценить масштаб и природу инцидента.

Чума в РФ: что известно о запросах ВОЗ

Первые сообщения в СМИ предполагали, что в Иркутской области мог случиться случай легочной чумы после вероятного заражения в лаборатории.

После запроса ВОЗ в рамках Международных медико-санитарных правил, российские органы здравоохранения заявили, что в последнее время случаев чумы в регионе не регистрировали.

В РФ также сообщили о проведении эпидемиологического расследования и противоэпидемических мероприятий. Контактные лица, по российской версии, взяли под медицинское наблюдение и протестовали. В данных, переданных ВОЗ, утверждается, что опасных патогенов среди них не обнаружено, а наблюдение уже завершено.

В то же время ВОЗ продолжает контактировать с российской стороной и запросила дополнительную информацию. Организация хочет выяснить причину тяжелой пневмонии, установить возбудитель, по которому вводили меры общественного здоровья, а также проверить сообщения о еще одном сотруднике с пневмонией неустановленного происхождения.

«Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в соответствии с Международными медико-санитарными правилами имеет важное значение для выяснения противоречивых сообщений и проведения точной оценки потенциальных рисков для общественного здоровья», — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреис.

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