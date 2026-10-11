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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Чума в Росії: у ВООЗ зробили офіційну заяву

Наразі експертам не вдалося встановити точну причину пневмонії, яка стала причиною смерті лаборантки в російському місті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Можливий випадок чуми в Росії офіційно влада не підтверджує

Можливий випадок чуми в Росії офіційно влада не підтверджує / © Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров’я й досі не знає, що стало спричинило пневмонії, від якої цього місяця померла російська працівниця лабораторії в науково-дослідному центрі з боротьби з чумою в Сибіру.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву ВООЗ.

ВООЗ зазначила, що російський державний регулятор РФ повідомив: результати аналізів лабораторної працівниці та осіб, які контактували з нею, виявилися негативними щодо перевірених патогенів високої небезпеки.

В осіб, які контактували з нею, й досі не спостерігається жодних симптомів; також не виявлено жодних інших пов’язаних випадків важкої пневмонії.

«На підставі наданої інформації… ВООЗ не виявила доказів подальшої передачі інфекції, пов’язаної з цим випадком», — зазначили в заяві.

Проте в організації додали, що «ключовою невизначеністю є відсутність підтвердженого діагнозу в померлої працівниці лабораторії».

Можливий спалах чуми в Росії — що відомо

Раніше російські ЗМІ повідомляли про смерть 28-річної Дар’ї Шипілової, яка працювала у науково-дослідному інституті боротьби з чумою в Іркутській області. Шипілова могла розбити пробірку зі збудником легеневої чуми. 29 вересня її госпіталізували із симптомами тяжкої пневмонії. У ніч проти 2 жовтня вона померла.

Водночас губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що у людей, які перебувають під наглядом, не виявили ознак захворювання, а результати проведених тестів були негативними.

На початку жовтня місцева влада перевела медичні стаціонари на закритий режим та ізолювала майже 200 людей, які могли контактувати з померлою.

Водночас російська влада намагалася не допустити поширення інформації про можливий спалах, а речник Кремля Дмитро Пєсков закликав населення «не вірити чуткам».

Згодом про епідеміологічну ситуацію в Росії почали писати західні медіа. Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно підтвердила, що отримала від російської влади інформацію про інцидент і почала оцінювати ризик поширення захворювання.

Також президент США Дональд Трамп запропонував Росії допомогу у зв’язку з чумою.

Що таке легенева чума

Легенева чума — це вкрай серйозна інфекція легень, яку часто називають найагресивнішою формою чуми.

Існують ще два типи чуми: бубонна, що вражає лімфатичні вузли, та септична, що вражає кров.

Легенева чума може розвинутися після первинного зараження одним із цих інших типів. Серед симптомів — задишка, біль у грудях і часто відхаркування крові.

Вважається, що саме легенева чума була основним різновидом хвороби під час так званої «Чорної смерті» — масштабної епідемії, що забрала життя мільйонів людей у ​​Європі в XIV столітті.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, легенева форма чуми має дуже короткий інкубаційний період — іноді лише 24 години.

Експерти попереджають: якщо хворобу вчасно не діагностувати й не розпочати лікування, вона майже завжди призводить до летального результату.

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