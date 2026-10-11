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ТСН у соціальних мережах

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“Дитину відкинуло до стіни”: у Дніпрі російський дрон знищив квартиру військового, його 8-річна донька в лікарні

Через вибух у Дніпрі дитину відкинуло до стіни, вона травмована.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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“Дитину відкинуло до стіни”: у Дніпрі російський дрон знищив квартиру військового, його 8-річна донька в лікарні

© Олександр Ганжа

У Дніпрі внаслідок російської атаки на квартиру постраждали дружина військовослужбовця Давида та їхня 8-річна донька. Дитина нині перебуває в лікарні.

Про це повідомляє «Суспільне».

За словами чоловіка, під час удару він був на службі. Про влучання у квартиру йому повідомила дружина телефоном. Поранення зазнала їхня дитина.

Родина перебуває у шоковому стані. Оселю повністю знищено. Наразі рідні намагаються знайти документи та врятувати вцілілі речі.

«Я був на службі, дружина мені подзвонила, що прилетіло точно у квартиру», — розповів чоловік.

Дитину відкинуло до стіни. Наразі вона з травмами перебуває в лікарні.

Журналіст запитав, де тепер житиме сімʼя.

«Ще нічого не знаємо. Зараз шукаємо документи, виносимо вцілілі речі», — відповів Давид.

Як ми писали, у Дніпрі внаслідок влучання російського ударного дрона у дев’ятиповерхівку ввечері 10 жовтня постраждали троє людей. Вибухова хвиля пошкодила також прилеглі будинки, у яких вибило кілька сотень вікон. Про наслідки атаки повідомив міський голова Борис Філатов.

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