“Дитину відкинуло до стіни”: у Дніпрі російський дрон знищив квартиру військового, його 8-річна донька в лікарні

© Олександр Ганжа

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У Дніпрі внаслідок російської атаки на квартиру постраждали дружина військовослужбовця Давида та їхня 8-річна донька. Дитина нині перебуває в лікарні.

Про це повідомляє «Суспільне».

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За словами чоловіка, під час удару він був на службі. Про влучання у квартиру йому повідомила дружина телефоном. Поранення зазнала їхня дитина.

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Родина перебуває у шоковому стані. Оселю повністю знищено. Наразі рідні намагаються знайти документи та врятувати вцілілі речі.

«Я був на службі, дружина мені подзвонила, що прилетіло точно у квартиру», — розповів чоловік.

Дитину відкинуло до стіни. Наразі вона з травмами перебуває в лікарні.

Журналіст запитав, де тепер житиме сімʼя.

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«Ще нічого не знаємо. Зараз шукаємо документи, виносимо вцілілі речі», — відповів Давид.

Як ми писали, у Дніпрі внаслідок влучання російського ударного дрона у дев’ятиповерхівку ввечері 10 жовтня постраждали троє людей. Вибухова хвиля пошкодила також прилеглі будинки, у яких вибило кілька сотень вікон. Про наслідки атаки повідомив міський голова Борис Філатов.

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