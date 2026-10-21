Постільних клопів стає дедалі більше: де ховаються паразити та як їх позбутися

Постільні клопи — де ховаються, як кусають і чим їх вивести / © pixabay.com

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Постільні клопи можуть стати неприємною проблемою не лише вдома, а й під час подорожей. Ці кровосисні паразити здатні ховатися в готелях, громадському транспорті та навіть офісах, залишаючись непоміченими тривалий час. Фахівці пояснили, як поширюються клопи, де вони найчастіше ховаються та що допоможе захиститися від їхніх укусів і позбутися небажаних «сусідів».

Про це пише Daily Mail із посиланням на експертів із боротьби зі шкідниками.

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Масштаби проблеми підтверджують дані спеціалізованих компаній. Зокрема, Rentokil зафіксувала зростання активності постільних клопів у Великій Британії на 44% від 2023 до 2025 року. Водночас працівники JG Pest Control за останній рік понад п’ять тисяч разів виїжджали на виклики, пов’язані з цими комахами.

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Паразити вже створюють незручності навіть для пасажирів громадського транспорту. Нещодавно залізничному оператору довелося скасувати шість рейсів між Кентом і Лондоном через підозру на зараження поїздів. Перед цим комах знаходили в кабінах машиністів.

Повідомлення про подібні випадки також надходили з готелів та авіарейсів. Зокрема, на початку місяця в Римі призупинили рейс авіакомпанії Qantas після того, як у салоні економкласу помітили клопів.

Чому клопи поширюються світом

Професор медичної ентомології Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Джеймс Логан пояснює, що боротися з постільними клопами стає складніше через їхню здатність пристосовуватися до інсектицидів. Хімічні препарати, які раніше застосовували для знищення паразитів, поступово втрачають ефективність проти стійких популяцій.

Науковці також виявили, що генетичні особливості клопів відрізняються залежно від їхнього походження. Дослідження, результати якого опублікували в Journal of Pest Science, свідчить, що такі відмінності можуть допомагати комахам переживати хімічне оброблення та надалі розвивати стійкість.

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Проте справа не лише в інсектицидах. Значну роль у поширенні паразитів відіграють подорожі.

На відміну від багатьох інших комах, постільним клопам не потрібно самостійно долати великі відстані. Вони можуть зачепитися за одяг або сховатися серед речей у сумці чи валізі. Так паразити потрапляють з одного приміщення до іншого, а іноді й переміщуються між країнами.

Саме тому готелі, літаки та поїзди стають місцями, де ризик їхнього поширення особливо високий.

За спостереженнями експертів, проблема поступово виходить за межі традиційних місць проживання комах. Їх уже виявляють на робочих місцях, у лікарнях та закладах відпочинку.

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Додатково ситуацію може ускладнювати потепління. За вищої температури клопи швидше розмножуються, а отже, за сприятливих умов їхня чисельність зростає.

Чому укуси клопів можна помітити не одразу

Постільні клопи живляться людською кров’ю, а на пошуки їжі зазвичай виходять уночі. Знайти людину їм допомагає вуглекислий газ, який вона видихає.

Під час живлення паразит використовує спеціальний хоботок, щоб проколоти шкіру. Водночас він вводить слину з речовинами, які зменшують чутливість місця укусу та перешкоджають згортанню крові.

Завдяки цьому комаха може живитися від трьох до десяти хвилин, залишаючись непоміченою.

Неприємні симптоми виникають пізніше, коли організм реагує на компоненти слини. На шкірі можуть з’явитися червоні плями, припухлості та висипання, які сильно сверблять.

При цьому реакція не обов’язково проявляється наступного ранку. Іноді між укусом і появою помітних слідів минає до тижня.

Саме ця особливість дозволяє паразитам тривалий час залишатися непоміченими.

Джеймс Логан зазначає, що люди нерідко дізнаються про зараження лише через чотири-п’ять тижнів після появи комах. За цей час клопи встигають розмножитися, і замість кількох особин у приміщенні можуть перебувати вже сотні.

Де ховаються клопи та як виявити їх у кімнаті

Помітити постільного клопа не так просто, особливо якщо йдеться про молоду особину. Дорослі комахи за розміром нагадують яблучну кісточку, а молодші значно дрібніші.

Крім того, паразити намагаються залишатися поблизу місць, де люди сплять або довго сидять. Тому насамперед варто перевіряти ліжка, матраци та м’які меблі.

Однак обмежуватися оглядом простирадла не варто. Комахи можуть перебувати в швах матраца, складках тканини, за узголів’ям ліжка, під килимами та плінтусами. Іноді вони ховаються навіть у невеликих отворах стін, зокрема там, де прокладено електричні кабелі.

Фахівчиня з боротьби зі шкідниками Сара Спратт пояснює, що навіть за відсутності видимих комах у приміщенні можна знайти сліди їхньої присутності.

На що потрібно звернути увагу:

Темні цятки на тканинах і меблях . Це можуть бути сліди життєдіяльності клопів, які залишаються на матрацах, подушках та інших поверхнях.

Невеликі плями крові. Вони іноді з’являються на постільній білизні після укусів або випадкового розчавлення комах.

Тонкі порожні оболонки. Під час росту клопи скидають зовнішній покрив, який може залишатися в місцях їхнього скупчення.

Живі паразити. Їх варто шукати передусім у щілинах каркаса ліжка та складках матраца.

Незвичний запах. За наявності великої кількості комах у приміщенні може відчуватися солодкуватий затхлий запах.

Водночас фахівці попереджають, що відсутність очевидних ознак не завжди означає, що паразитів немає.

Які наслідки можуть мати укуси

Для більшості людей зустріч із постільними клопами закінчується неприємними шкірними реакціями. Укушені ділянки червоніють, набрякають і можуть сильно свербіти.

Проте іноді наслідки бувають серйознішими. Зокрема, можливі тяжкі алергічні реакції, включно з анафілаксією. Якщо людина постійно розчісує укуси, пошкоджена шкіра також може інфікуватися.

Окремою проблемою стає психологічний дискомфорт.

За словами Логана, сама думка про паразитів у ліжку здатна викликати сильне занепокоєння. Деякі люди навіть після знищення комах продовжують боятися, що ті залишилися в оселі.

Як вивести клопів і не рознести їх по будинку

Якщо паразитів виявили серед одягу або постільної білизни, одним із перших заходів має бути термічне оброблення речей.

Британська Національна служба охорони здоров’я рекомендує прати тканини за температури 60°C. Після цього їх варто помістити до сушильної машини та обробляти за високої температури не менше ніж пів години.

Для предметів, які не можна прати, передбачений інший спосіб. Їх можна запакувати в поліетиленовий пакет і залишити в морозильній камері на термін до трьох тижнів.

Також зменшити кількість комах допомагає ретельне прибирання пилососом.

Однак ці заходи стосуються насамперед окремих речей. Якщо клопи вже оселилися в приміщенні, звичайного прання недостатньо. Річ у тім, що паразити можуть перебувати далеко від постелі, зокрема в меблях, тріщинах та інших прихованих місцях.

Професійні служби використовують спеціальне обладнання для оброблення гарячою парою, інсектициди та інші засоби. За інформацією Rentokil, для знищення дорослих клопів необхідна температура приблизно 48,3°C, а їхніх яєць — близько 54,8°C.

Водночас самостійне застосування побутових хімічних препаратів може ускладнити ситуацію. Сара Спратт застерігає, що звичайні інсектициди та фумігатори не завжди знищують паразитів, особливо їхні яйця. Натомість комахи можуть залишити місця оброблення та сховатися ще глибше у щілинах. Тому в разі підтвердженого зараження експерти радять не зволікати зі зверненням до спеціалістів.

Туристка прокинулася в готелі з понад сотнею укусів

Наскільки неприємними можуть бути наслідки зустрічі з постільними клопами, переконалася 31-річна британка Ханна Стівенсон.

Під час перебування в готелі Travelodge у Кембриджі вона прокинулася через свербіж на руках. Спочатку жінка помітила на шкірі лише кілька червоних слідів, але згодом побачила плями крові на подушці. Коли Ханна підняла простирадло, то виявила клопів, які повзали по ліжку.

Упродовж наступних днів стан її шкіри погіршувався. Висипання поширилися на обличчя, руки, ноги та тулуб. Загалом жінка нарахувала понад сотню червоних слідів.

Через зовнішній вигляд вона навіть відмовлялася від запланованих зустрічей. А щоб приховати укуси на весіллі двоюрідної сестри, придбала сукню з довгими рукавами та скористалася косметикою.

Після повернення додому британка вжила заходів, щоб випадково не занести паразитів до оселі. Одяг випрала в гарячій воді, а речі, які не підлягали пранню, зокрема рюкзак, блокнот і футляр для окулярів, поклала до морозильної камери на місяць.

Жінка також поскаржилася на ситуацію адміністрації готелю. За її словами, спочатку їй запропонували лише заповнити онлайн-форму. Згодом вона розповіла про випадок у TikTok, після чого отримала відповідь від компанії.

Travelodge запропонувала їй компенсацію в розмірі двох тисяч фунтів стерлінгів. Представники готельної мережі наголосили, що безпека та комфорт гостей залишаються пріоритетом, а персонал проходить навчання для своєчасного виявлення ознак появи шкідників.

За словами Ханни, наслідки укусів повністю зникли лише приблизно через місяць.

Після цього випадку вона змінила ставлення до проживання в готелях. Тепер перед тим, як користуватися ліжком, британка знімає простирадла та уважно оглядає матрац, особливо всі його шви й заглиблення.

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