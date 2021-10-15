Прикрыли интимные места: в ОАЭ экспонируют "целомудренного" Давида

Такой неравный доступ чрезвычайно возмутил многих западных культурологов.

Целомудренный Давид: копию всемирно скульптуры Микеланджело выставили в Дубаях. Но обнаженном Давиду прикрыли интимные места из культурных соображений.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 14 октября.

Для этого изготовили специальную каменную клетку, в которую поместили точную копию Давида, напечатанную на 3D-принтере. Впрочем, совершенно обнаженного Давида таки можно увидеть — с VIP-зала. Такой неравный доступ чрезвычайно возмутил многих западных культурологов.

На самом деле Давида закрывают не первый раз: п'ять лет назад в Риме поднялся большой скандал, когда во время визита тогдашнего иранского президента Хассана Рухани Давида огородили деревянными панелями, чтобы ничто не оскорбило взгляд мусульманского вождя.

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