Прикрыли интимные места: в ОАЭ экспонируют "целомудренного" Давида

Такой неравный доступ чрезвычайно возмутил многих западных культурологов.
Целомудренный Давид: копию всемирно скульптуры Микеланджело выставили в Дубаях. Но обнаженном Давиду прикрыли интимные места из культурных соображений.
Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 14 октября.
Для этого изготовили специальную каменную клетку, в которую поместили точную копию Давида, напечатанную на 3D-принтере. Впрочем, совершенно обнаженного Давида таки можно увидеть — с VIP-зала. Такой неравный доступ чрезвычайно возмутил многих западных культурологов.
На самом деле Давида закрывают не первый раз: п'ять лет назад в Риме поднялся большой скандал, когда во время визита тогдашнего иранского президента Хассана Рухани Давида огородили деревянными панелями, чтобы ничто не оскорбило взгляд мусульманского вождя.
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