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В Instagram снова произошел сбой: какие страны зацепило

В Instagram снова произошел сбой: какие страны зацепило

pixabay.com

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 23:21 по Киеву.

Юзеры Instagram из ряда европейских стран пожаловались на сбои в работе сервиса.

Об этом информирует Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Новый сбой стал довольно масштабным. 

Сбой в работе популярной соцсети произошел примерно в 23:21 по Киеву. 

О неполадках сообщают в основном пользователи из Германии, Нидерландов, Великобритании. 

Ранее юзеры США, Канады и ряда стран Европы, в том числе европейской части России, также сообщали о сбоях.

Большинство пользователей Instagram жаловались на работу приложения, например, неполадки при соединении с сервером, некорректное отображении новостной ленты, плохая работа с сайтом и другие похожие проблемы.

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