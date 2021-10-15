В Instagram снова произошел сбой: какие страны зацепило

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 23:21 по Киеву.
Юзеры Instagram из ряда европейских стран пожаловались на сбои в работе сервиса.
Об этом информирует Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Новый сбой стал довольно масштабным.
Сбой в работе популярной соцсети произошел примерно в 23:21 по Киеву.
О неполадках сообщают в основном пользователи из Германии, Нидерландов, Великобритании.
Ранее юзеры США, Канады и ряда стран Европы, в том числе европейской части России, также сообщали о сбоях.
Большинство пользователей Instagram жаловались на работу приложения, например, неполадки при соединении с сервером, некорректное отображении новостной ленты, плохая работа с сайтом и другие похожие проблемы.
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