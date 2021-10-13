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В Telegram произошел глобальный сбой

В Telegram произошел глобальный сбой

С проблемами столкнулись жители нескольких стран.

Сбои в Telegram случились по всему миру. 

Об этом информирует портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. 

С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Например, в России мессенджер не работал около 40 минут. 

Первые неполадки зарегистрированы в 02:14 по Киеву. Пользователи чаще всего жаловались на сбои в работе приложения и на проблемы с подключением сервера.

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