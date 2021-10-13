Гороскоп на 13 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше себя понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 октября 2021 рассказывает, что Скорпионам стоит плодотворно работать, а Львам — стремительно двигаться вперед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях рассматривайте различные варианты. На работе уместно рассматривать разные направления.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Императрица"
Работайте над развитием. В любви выходите на новый уровень. На работе развивайте новые проекты.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж жезлов"
Добавьте энергичности. В любви смело двигайтесь вперед. На работе проявите инициативу.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король пентаклей"
Завоевывайте новые территории. В отношениях начните доминировать. На работе покажите профессионализм.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь быстро вперед. В любви не пораньте партнера. На работе продемонстрируйте мастерство.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Император"
Найдите уверенность в себе. В отношениях проявите силу. А на работе нужно четко действовать.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король жезлов"
Вы — огонь. В отношениях позвольте этому огня плавно гореть. На работе воплощайте в жизнь что-то новое.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Плодотворно работайте и получите результат. В отношениях иногда позвольте себе расслабляться. На работе работайте не покладая рук.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Королева кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях не позволяйте своему сердцу болеть. На работе прислушайтесь к интуиции.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не создавайте себе сами проблем. В отношениях будет трудно. На работе не берите на себя то, что не сможете осилить.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж мечей"
Защищайте свои позиции. В отношениях не стоит ссориться. На работе возможно будут возникать конфликтные ситуации.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но не хотите. В отношениях стоит переждать бурю. На работе попробуйте не выяснять отношения.
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