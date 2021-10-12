Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: обычаи и обряды

Народным признаком Покровы является то, что она покрывает землю или листьями, или снегом.

Покрова Пресвятой Богородицы — христианский и народный праздник.

14 октября: церковная легенда

По легенде, в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия — Константинополь (Константинополь — ред.), пытаясь захватить город. Жители столицы Византии в горячей молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. И Богородица, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла их своим покровом (омофором). После этого враги уже не могли увидеть этих людей.

Как указывают некоторые источники, пораженный Аскольд и его дружинники приняли святое крещение и стали христианами.

Празднование праздника Покрова имеет очень глубокую историю в Украине. Хотя праздник был введено еще со времен крещения Руси, особое почитание Покрова Богородицы начинается с 12 века.

14 октября: народные обычаи и обряды

С Покрова начинались вечерницы, которые продолжались до Пасхи, и свадьбы, которые продолжались до Филипповского заговенье. Это была пора массовых браков. Поэтому и говорили: "Пришла Пречистая (с этого времени можно было засылать сватов) — несет старост нечистая, а как придет Покрова — заревет девка как корова".

На Покров в южных губерниях Украины заканчивался срок наемных рабочих ( "строкачей" — ред.) и начинался новый ("зимний"), который продолжался до весеннего Николая.

Вечером, накануне Покровы, хозяева трижды бросали через дом кусок навоза, "чтобы дом было не пыльная", а на рассвете сжигали его в печи, "чтобы зимой сухой был дом": если жилье было сырым, то на Покрову вырезали куска четыре древесины, клали их на чердаке по всем углам травой вниз, "чтобы сухо в доме было". В Карпатах на Покрову возвращались с лугов пастушьи стада.

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Общеизвестной признаком Покровы является то, что она покрывает землю или листьями, или снегом. Это дает повод сравнивать снежный покров со свадебным покрывалом, а поскольку в это время сознательно назначено и праздник Пресвятой Богородицы, то эти сравнения распространяются и на нее.

Также согласно преданию и легендам, именно на Покров запорожские казаки отправлялись на зимовку по своим хуторам и зимовках. На Сечи оставалась только залога с сечевиков, ничего, кроме собственного оружия не имели, и других казаков, по разным причинам оставались в своих шалашах. А поскольку в те времена основным календарем были церковные праздники (праздники) — то и имеем казацкий праздник на Покрову.

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