Мистические руны: как гадать на древней азбуке

Каждая из рун имеет символическое значение.

Древние традиции рунической магии скрытые в далеком прошлом, но практика прочтения рун переживает новый пик популярности.

Руны или как их еще называют — руническое письмо — это система священной письменности, которая бытовала в Скандинавии, Германии и Великобритании до наступления развитого Средневековья. Часто рунический алфавит по первым шести знаками называют футарк. Различают Старший Футарк и Младший Футарк. В XX веке руны получили "второе рождение", став предметом как академического изучения, так и интерес в эзотерических кругах. Заметим, что руны высекались на камне, дереве или металле. Рунописи наносились на оружие и украшения как защитные амулеты.

Добавим, что каждая из рун имеет символическое значение. Например, их можно использовать для гадания или эффективного инструмента для медитации.

Руны: происхождение и история

Старогерманское слово runa впервые появляется в готском переводе Библии, в частности, в IV веке нашей эры и означает "тайна". В Скандинавии этот термин еще и другое значение — знаки для письма. Однако до сих пор неизвестно, когда и как руны появились. Лишь приблизительно можно сказать, что они возникли в период между 200-700 годами н.э.

Рунические надписи были тоже найдены в Украине. Среди них — руническая надпись старшим Футарк на наконечнике копья, найденный на Волыни и датированный ок. 4 ст. (Миграция готов), а также рунические надписи эпохи викингов (варягов) с острова Березань в устье Днепра.

Руны: мифы и легенды

Согласно "Старшей Эддой", Один — верховный бог из скандинавской мифологии в качестве добровольной жертвы самому себе, пробитый собственным копьем, девять дней и девять ночей висел на мировом дереве. После этого он утолил жажду священным медом и получил руны — носители мудрости и священного знания. Поэтому Одина считают отцом чар, руководителем рун и богом мудрости. Именно он якобы передал знания о руны людям.

Руны и связь с деревьями

Для древних германцев и скандинавов руны были своеобразными живыми, наполненными силой, существами. Викинги веры, любое явление природы обладает духом, к которому можно обратиться. Руны, будучи знаками этих сил, могут помочь соединиться с миром природы. Мол, особое эффективное использование рун, которые представляют тис или березу. Отметим, что каждый рунический знак связан с определенной растением или деревом, как и в кельтском письме огаме.

Руны: гадание

Как и в случае с картами Таро или другими способами для гадания, руны не могут дать конечного ответа на события будущего, они лишь подсказывают общую линию поведения и дают свежий взгляд на ситуацию. Через бесконечные возможности для трактовки, которые дают подсказки даже вытянув одну руну, может помочь вам пролить свет на вещи и получить основу для размышлений. Ваше гадания может стать более эффективным, если вы пред тем как советоваться с рунами, сосредоточите свои мысли на определенной проблеме, а затем спросите объяснения в рун. По мере того как будет увеличиваться ваше знакомство с рунами, такое гадание поможет вам получить быструю информацию от вселенной о ситуации в целом.

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Как карты Таро, немало рун в перевернутом виде, имеют иное значение, чем в прямом. Например, одна из рун означает духовное богатство, но в перевернутом она свидетельствует о том, что вы остерегаться материальных потерь или снижения профессионального статуса. Не забывайте об этих обстоятельствах, ведь значение рун может быть истолковано неправильно.

Люди веками использовали руны как средство для выяснения будущего. Учитывая сложные значения, приписываемые каждому из 24 символов, обращение к рунам за советом в сложных ситуациях является хорошим способом получить свежий взгляд на вещи.

Руны предлагают больше советы, чем четкую инструкцию, что делать дальше. Но они и могут предложить вам решения, которые вы пропустили. Центральным принципом интерпретации гадание на рунах ваша возможность опираться не только на знания, но и на интуицию. Сама подсознание может вам подсказать возможные варианты на поставленный вопрос.

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