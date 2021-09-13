Таропрогноз на 13-19 сентября: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют достичь своей мечты.

Карты Таро общаются с ним подсознательным через символы и знаки, поэтому они привлекают людей разных профессий, из разных стран и разной веры. Известный психиатр Карт Густав Юнг признавал, что в картах Таро зашифрованные архетипы, которые близки всем людям.

Для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз на 13-19 сентября от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка жезлов"

Эта карта свидетельствует о прозорливости, экспансии, исследованиях и осознанности. Она говорит о достижении вершин, уверенности в завтрашнем дне, поиске новых возможностей, движении по новым ориентирам, знании, когда нужно действовать, предсказании будущих событий, начале нового путешествия, осознании своих намерений, понимании сути своей работы и др.

Эта карта подсказывает о важности развития творчества в отношениях. Сейчас вы будто стоите на вершине холма и осматриваете все вокруг. Вы преодолели определенный этап, поэтому сейчас у вас есть шанс посмотреть вперед, перед тем как выбрать новый путь.

Пришло время подумать о том, что вам нужно, а от чего следует избавиться. Однако — эта карта — не про риск, а о том, что необходимо создать план и собрать информацию о том, куда двигаться дальше. Примените свои знания об отношениях и покажите другим, что вы знаете, куда двигаться дальше. Вы отправляетесь в большую авантюру, но часть выгоды вы должны отдать другим.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз пентаклей"

Эта карта рассказывает о вознаграждении, процветании, плодородии, реализме. Она подсказывает о практических достижениях, результатах, которых можно потрогать, реальной власти, доверие в любой ситуации, новом деле, поиске счастья и богатства, погружении в реальный мир.

Материализм поможет вам достичь успеха и получить пользу из всего. Сейчас не время строить воздушные замки, нужно создавать надежные планы и тщательно прорабатывать все детали. Сфокусируйтесь на полученных результатах и используйте ваши практические знания и умения ради себя и своего будущего. Эта карта символизирует новые начинания, практические, приземленные и очень доступные результаты. Начинайте действовать уже сейчас, чтобы их достичь.

Эта карта также предвещает появление средств для успешной реализации любого проекта. Примите это и наслаждайтесь вашим счастьем.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж мечей"

Эта карта говорит о внимательности, готовности к действиям, логике и остром уме, мудрости, которая основанная на опыте, выражении своих планов, поиске фактов, озвучивании своих планов, новых идеях, честном взгляд на жизнь, молодости души.

Однако в то же время следует быть готовыми к испытаниям судьбы. Они могут быть непредсказуемыми, но сейчас стоит ожидать любой развязку событий. Продемонстрируйте силу своего ума. Нужно научиться решать сложные задачи и испытывать силу воли. Следует заметить истину, противодействовать страхам.

Учится дальше и храните трезвое мышление. Уверенно смотрите в будущее. Иногда стоит спросить совета у других.

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