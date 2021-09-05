Таропрогноз на сентябрь: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают нам открыть путь дальше.

Карты Таро известны человечеству несколько веков, однако их пытаются связать, то таинственными знаниями египетских жрецов, то еврейской мистической кабалой, но на самом деле карты Таро сегодня является очень популярным способом узнать свое будущее. Это средство для гадания может помочь выяснить больше о тех событиях, которые ожидают нас вскоре и подготовиться к ним. А для кого-то карты Таро могут стать хорошей поддержкой и помощью во время самоанализу.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на сентябрь — от эзотерика Елены Кузьмич.

Таропрогноз любви на сентябрь-2021

Карта месяца "Туз жезлов"

Эта карта говорит о начале чего-то нового, оригинальности, творческом подходе, оригинальности, авантюре. Она подсказывает, что стоит верить в свои силы, знать правильный путь, столкнуться лицом к лицу с фактами, проявить инициативу в любви, действовать, вдохновленными новыми идеями, решать проблемы, страстно относиться к жизни.

Эта карта говорит о чувстве удивления и новизны при виде чего-то очень нового и необычного. Также она обозначает активное действие во внешнем мире, которое направлена на получение результатов. Туз — это вдохновение, которое дарит не только оригинальные мысли, но и энергию, чтобы воплотить их в жизнь.

Вы увлечены духом предпринимательства — это может быть творческая идея, которая прошмыгнула в вашей голове либо не произносимый оптимизм, который даст толчок смелым действиям. На подходе — открытие больших возможностей или неожиданные события.

Таропрогноз на работу и карьеру на сентябрь-2021

Карта месяца "Девятка кубков"

Эта карта свидетельствует об исполнении желаний, эмоциональном удовлетворении, чувственность и тому подобное. Она утверждает, что скоро мечты станут реальностью. Но нужно помнить об ответственности за свои желания, потому следует осознавать, что вы хотите на самом деле. Слишком часто мы желаем одно, а получаем другое, то оказывается, что мы хотели совсем другое.

Гордитесь своими достижениями, радуйтесь своему делу. Но будьте осторожны, если долго греться в лучах славы, то можно оттолкнуть окружения или вызвать сильную зависть. Не идите по своим слабостями.

Но в целом все шансы для успеха на вашей стороне, поэтому мечты могут стать реальностью, ведь "цыплят по осени считают".

Таропрогноз на финансы на сентябрь-2021

Карта месяца "Колесница"

Эта карта свидетельствует о силе воли, честности, смелости, рывке вперед, контроле над чувствами и мыслями, погоне за двумя зайцами, выборе правильного пути, достижении успеха, желании победить любой ценой, рискованной авантюре, занятии место руководителя, а также духовные поиски.

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Эта карта говорит, что ключом к успеху может стать только сильная самомотивация или упрямство. Вы сами добьетесь желаемого или встретите человека, который станет олицетворять эти чувства. Также она может указывать на конфликт интересов в вашей жизни, причиной которого являетесь вы сами. Однако в то же время вы достигли такого уровня, что можете в своих решениях полностью опираться на собственные убеждения и не слушать других.

Вы добьетесь успеха в любых начинаниях и преодолеете все препятствия на пути. Помните о чувстве времени и контроля за ходом событий для получения желаемого, поэтому не позволяйте успеху выкарабкиваться из ваших рук.

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