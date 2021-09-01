Таропрогноз на осень: что карты нам предвещают

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.

Карты Таро появились несколько веков назад и до сих пор удерживают пальму первенства среди различных способов гадания. Эзотерики увлечены этим мантическим инструментом, но есть и такие, которые считают карты Таро почти подарком Сатаны. Однако это не так, ведь на картах Таро изображена немало христианских элементов. А чтобы узнать больше о том, каким для вас будет осень 2021, читайте таропрогноз на три осенних месяца от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта на осень 2021 "Пятерка кубков"

Эта карта свидетельствует о потерях, разочарованиях, смешанных чувствах. Также она рассказывает о разбитом сердце, сожалении о потерянных возможностях, принятии происходящего, эмоциональном сопротивлении изменениям, желании изменить прошлое, внутренних вызовах, помощь друзей в горе.

Возможно, сейчас вы потеряли то, за что не держались очень сильно. Эта карта может показаться негативной, но и есть и положительная сторона — вы лишились чего-то ненужного. Эта карта представляет собой проекцию наших страхов и сомнений по поводу того вопроса, который нас сейчас беспокоит. Карта свидетельствует об освобождении от привязанностей. Однако не бойтесь потерять одну вещь, чтобы ее заменила другая. Вы можете потерять и ключи от дома, а можете — и мечты, возможности или отношения с кем-то. Но не расстраивайтесь: перед вами откроются новые возможности и взгляды на вещи.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта на осень "Тройка мечей"

Эта карта рассказывает о душевной ране, разочаровании и отказе. Пришло время понять суть проблемы, также должен состояться триумф логики над эмоциями, а правду, какая бы она ни была, — следует осознать. Если бы тяжело ни было, следует принять решение, которое будет противоречить вашим чувствам. Не обманывайте близких и коллег и не желайте никому зла.

Сейчас нужно быть абсолютно честным с собой. С ясной головой поймите суть проблемы, а потом — разрешите ее.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь пентаклей"

Эта карта говорит о многих трудах, ответственности, упорстве и реалистичности. Она подсказывает о традиционализме, решительности, догматичности, верности и преданности, четком выполнении задач, осторожность или боязни использовать свой шанс, иногда отсутствие энтузиазма, медленном, но неуклонном движении вперед, долгой дружбе.

Будьте честными с собой, а также последовательными и уважайте труд других людей. Возьмите себя в руки и выполняйте работу, не испытывая ничего к ней. Однако в то же время настало время, чтобы разбудить чувства, принципы и убеждения, чтобы улучшить свою жизнь. Вкладывайте время и силы в свой проект, но — без страсти. Не заполняйте себя пессимизмом. Вам сейчас необходимы положительные эмоции, чтобы понять ситуацию или проблему.

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