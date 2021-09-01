В Харькове открыли памятник крысе (фото)

В открытии скульптурной композиции приняли участие академическое сообщество и студенты НФаУ.

В Харькове появился еще один необычный памятник. На территории Национального фармацевтического университета открыли скульптурную композицию "Феномен наук о здоровье", посвященную лабораторной крысе.

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Об этом сообщают на сайте университета.

В публикации отмечается, что многие научные открытия, особенно в фармации и медицине, сделанные на основе результатов исследований, проведенных с участием лабораторных животных.

"Лабораторные животные — идеальные помощники ученых уже много десятилетий подряд. Сегодня научное сообщество переосмысливает подходы к научным исследованиям, начиная применять новейшие технологии: биоинженерные, трехмерное моделирование, клеточные культуры", — прокомментировала ректор НФаУ Алла Котвицкая.

Автором скульптурной композиции стал народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов. Композиция выполнена из бронзы, а высота памятника вместе с мраморным постаментом — 3,5 метра.

Напомним, что Полтаве высокий флагшток с флагом установили на месте бывшего памятника Ленину.

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