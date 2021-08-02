В Тернопольской области установили памятник убитому в Донбассе офицеру

Памятник освятили капеллан его военного подразделения и местные священники.

В селе Увисла на Тернопольщине открыли памятник подполковнику украинской армии Михаилу цимбалист. На украинском-российской войне он прослужил разведчиком от ее начала, а два года назад погиб в Донецкой области от пули снайпера.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Светлана Паук.

Михаил Цимбалистый защищал Донецкий аэропорт и был кавалером государственных орденов "За мужество".

Бюст тридцатичетырехлетнему подполковнику установили в центре его села, рядом с могилой борцам за свободу Украины. Вокруг обустроили стенды с информацией о военном — его награды и фото с войны. Деньги на памятник собирали всем селом, помогли местные меценаты и власть. На гранитный бюст потратили триста тысяч гривен. «Для нас, родителей убитых, очень важна память. Каждое чествование для нас - большое событие. Я все отдал бы, чтобы поменяться с ним местами, но Бог решил иначе, Бог забирает лучших, мы все это знаем, мой сын был лучше меня», — говорит отец загиблогоВасиль Цимбалистый.

Памятник освятили капеллан его военного подразделения и местные священники. В Увисла это единственный погибший на этой войне, не все село собралось почтить его память. Односельчане с букетами горячих подсолнухов, солдаты — воинскими почестями, священники панихидой — все отдали честь одном из погибших сыновей украинского народа.

«Идея возникла установки этого памятника от одноклассников отца погибшего Михаила. Он герой, он погиб за Украину, Украина, для которого - превыше всего. И мы сегодня склоняем головы и благодарим родителям, что они воспитали такого сына-патриота», — говорит житель села Василий.

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