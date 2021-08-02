Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира — Forbes

Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира — Forbes

Арно на 0,5 млрд долл. опередил Безоса.

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира. По версии Forbes, рейтинг возглавил владелец крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно.

Об этом говорится на сайте Forbes Real-Time.

Так, состояние Безоса по итогам торгов 30 июле снизилось 13,9 млрд дол - до 192,4 млрд дол.

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В то же время состояние Арно за тот день также сократилось — на 2,9 млрд дол. Однако Арно все равно на 0,5 млрд долл. опередил Безоса: по итогам торгов его состояние оценивали в 192,9 млрд дол.

По информации издания, состояние Безоса сократилось в связи с обвалом акций Amazon — в пятницу, 30 июля, они потеряли 7,5% на фоне публикации отчетности ритейлера: темпы роста выручки замедлились по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

По состоянию на понедельник, 2 августа, состояние Арно оценивают в 194,7 млрд дол, Безоса - в 192,4 млрд дол.

Кроме того, в пятерке мировых богачей основатель Tesla Илон Маск (179,4 млрд дол), соучредитель Microsoft Билл Гейтс (131,6 млрд долл.) и основатель Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд дол).

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Состояние олигарха Рината Ахметова достигло 7,6 миллиарда долларов, что на 2,8 миллиарда больше, чем в прошлом году. Зато пятый президент Петр Порошенко покинул пятерку богачей. Также Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

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