Таропрогноз на 2-8 августа: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют понять, что делать дальше.

Карты Таро — один из самых популярных способов для гадания в наше время. Созданные несколько сотен лет назад, они только на первый взгляд, кажутся простыми. На картах Таро можно гадать не только об эзотерических вещах, но и на бытовые дела и любовь. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — на 2-8 августа — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Шестерка жезлов"

Это — карта победы. Она свидетельствует о гордости, награде и признании. Вы окажетесь в центре внимания и услышите хорошие новости. Хотя и не исключено, что вас заполнит желание всех подстраивать под себя.

Это — карта абсолютного триумфа. Также она подсказывает, что не стоит заниматься самолюбованием, иначе вы скоро упадете с вершины. Добавьте немного смирения, но не отступайте со своих позиций. Внимательно смотрите вперед, потому что любое дело может быть опасной. Подтвердите свое право быть первым. Но будьте осторожны, ведь гордость может мешать вам смотреть правде в глаза.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Королева мечей"

Эта карта сообщает о серьезности, скромности, прямоте, объективности и целеустремленности. Она свидетельствует о достижении цели, искренность и открытость, честность и живой ум, подавление эмоций, благоразумие.

Нужно быстро думать, четко понимать, что в ваших силах, а от чего стоит отказаться. Ваши знания позволят вам достичь результата. Для успеха нужен практичный и реалистичный подход. Защищайте интеллектом свои уязвимые места.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Двойка Кубков"

Эта карта рассказывает о связи, партнерстве, прощении и примирении, гостеприимстве и теплом приеме, гармонии и сотрудничестве. Следует разделять свои чувства с людьми ради хорошего результата. Вы должны уважать и принимать различия друг от друга. Не стоит переделывать партнеров под себя.

Также нужно объединить свои силы с кем-то для взаимного обучения и бизнеса.

Также читайте Таропрогноз на август: что карты нам предвещают

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