Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать

В июне Меркурий развернулся в нормальное, то есть директное движение и это будет продолжаться несколько месяцев.
О ретроградном движении Меркурия слышали наверное все, а вот о его прямом или директном движении рассказывают значительно меньше. Давайте вместе узнаем, что это за особенность траектории этой планеты и что следует делать в этот период.
Меркурий: астрономия и мифология
Меркурий — самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы. После лишения Плутона статуса планеты Меркурий является самой маленькой планетой Солнечной системы. Планету назвали в честь римского бога Меркурия.
Древнеславянское название планеты "Добропан" упоминается в средневековом словаре. Однако ее считают подделкой времен европейского романтизма чешского культурного возрождения. В древнерусском Изборнике Святослава планета называлась "Ермис" (форма имени Гермес — ред.).
Древнейшие известные записи наблюдений Меркурия сделанные ассирийскими астрономами около 14 в. до н. е. Шумерское клинописное название использовалось для обозначения Меркурия переводят "планета, которая прыгает". Планету называли "Набу" в честь вавилонского бога писцов и покровителя наук
Меркурий: астрология
В астрологии планета Меркурий занимается информацию и общением. Образование, короткие поездки, публикации, переговоры, документы, письма, новости находятся под властью Меркурия.
Как и все в нашей жизни, Меркурий меняется и регулярно находится в трех состояниях — директном, статическом и ретроградном.
Меркурий: что такое директное движение
Директно Меркурий действует нормально и правильно выполняет все возложенные на него функции. Большую часть дней в году Меркурий директный. Ретроградный Меркурий действует в ненормальном состоянии и искажает все возложенные на него функции. Прямой Меркурий — это основная фаза планеты. Именно на этой фазе следует делать значимые покупки, заключать контракты, назначать важные встречи, тратить деньги. Это самая длинная по времени фаза планеты.
Те периоды, когда Меркурий меняет директное движение на ретроградное или наоборот, являются важными переломными моментами. В 2021 году Меркурий будет директным с 23 июня и до 26 сентября, а затем с 19 октября и до конца года.
Директный Меркурий: что стоит сделать
- Начинать обучение и активно изучать любой оригинальный материал.
- Покупать технику или транспорт.
- Быть красноречивым, оригинальным в своих мыслях.
- Доверять интуиции.
- Повышать свой авторитет и привлекать его
- Больше отдыхать.
- Многие смеяться.
- Решать загадки, кроссворды, играть в интеллектуальные игры
Директный Меркурий: что не стоит сделать
- спешить;
- слишком активно что-то начинать.
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