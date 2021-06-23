Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать

В июне Меркурий развернулся в нормальное, то есть директное движение и это будет продолжаться несколько месяцев.

О ретроградном движении Меркурия слышали наверное все, а вот о его прямом или директном движении рассказывают значительно меньше. Давайте вместе узнаем, что это за особенность траектории этой планеты и что следует делать в этот период.

Меркурий: астрономия и мифология

Меркурий — самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы. После лишения Плутона статуса планеты Меркурий является самой маленькой планетой Солнечной системы. Планету назвали в честь римского бога Меркурия.

Древнеславянское название планеты "Добропан" упоминается в средневековом словаре. Однако ее считают подделкой времен европейского романтизма чешского культурного возрождения. В древнерусском Изборнике Святослава планета называлась "Ермис" (форма имени Гермес — ред.).

Древнейшие известные записи наблюдений Меркурия сделанные ассирийскими астрономами около 14 в. до н. е. Шумерское клинописное название использовалось для обозначения Меркурия переводят "планета, которая прыгает". Планету называли "Набу" в честь вавилонского бога писцов и покровителя наук

Меркурий: астрология

В астрологии планета Меркурий занимается информацию и общением. Образование, короткие поездки, публикации, переговоры, документы, письма, новости находятся под властью Меркурия.

Как и все в нашей жизни, Меркурий меняется и регулярно находится в трех состояниях — директном, статическом и ретроградном.

Меркурий: что такое директное движение

Директно Меркурий действует нормально и правильно выполняет все возложенные на него функции. Большую часть дней в году Меркурий директный. Ретроградный Меркурий действует в ненормальном состоянии и искажает все возложенные на него функции. Прямой Меркурий — это основная фаза планеты. Именно на этой фазе следует делать значимые покупки, заключать контракты, назначать важные встречи, тратить деньги. Это самая длинная по времени фаза планеты.

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Те периоды, когда Меркурий меняет директное движение на ретроградное или наоборот, являются важными переломными моментами. В 2021 году Меркурий будет директным с 23 июня и до 26 сентября, а затем с 19 октября и до конца года.

Директный Меркурий: что стоит сделать

Начинать обучение и активно изучать любой оригинальный материал.

Покупать технику или транспорт.

Быть красноречивым, оригинальным в своих мыслях.

Доверять интуиции.

Повышать свой авторитет и привлекать его

Больше отдыхать.

Многие смеяться.

Решать загадки, кроссворды, играть в интеллектуальные игры

Директный Меркурий: что не стоит сделать

спешить;

слишком активно что-то начинать.

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