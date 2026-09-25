Перемены уже не за горами: три знака Зодиака вступают в новую эру 26 сентября

Гороскоп на 26 сентября / © Credits

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Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых 26 сентября 2026 года может стать началом нового этапа. Козерогам, Овнам и Скорпионам предсказывают период заметных перемен, новых возможностей и прилива сил.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Согласно астрологическому прогнозу, в субботу Солнце в Весах образует тригон с Плутоном в Водолее. В астрологии такому соединению приписывают мощную трансформационную энергию, которая якобы помогает оставить позади препятствия, найти решение давних проблем и решиться на перемены.

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Козерог

Для Козерогов может начаться благоприятный период как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. То, что долгое время мешало двигаться вперёд, постепенно может утратить своё значение.

Представители этого знака, возможно, уже задумывались о серьезных переменах, а 26 сентября получат дополнительный импульс, чтобы перейти от планов к конкретным действиям. Решения могут приниматься легче, а желание изменить свою жизнь к лучшему — только усилиться.

Овен

Астрологи прогнозируют Овнам прилив творческой энергии и сильное желание попробовать что-то необычное. После периода, когда жизнь могла казаться однообразной, появится возможность разнообразить будни новыми делами и впечатлениями.

Это время может оказаться особенно удачным для начала нового проекта. Овны могут почувствовать большую уверенность в своих силах и желание создавать что-то с нуля.

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Скорпион

Для Скорпионов наступает период, когда приложенные усилия могут начать приносить заметные результаты. При этом сам процесс достижения целей не должен казаться изнурительным — напротив, он может доставлять удовольствие.

Тригон Солнца с Плутоном также связывают с усилением творческого потенциала. Скорпионов могут увлечь новые идеи, а природная любознательность подтолкнет их к необычным решениям. Астрологи советуют воспользоваться этим периодом и не откладывать то, что давно хотелось реализовать.

Напомним, астрологи предупредили, что 26 сентября 2026 года — большую часть дня будет преобладать негативная космическая энергия, которая делает человека слабым и уязвимым.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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