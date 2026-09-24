Наконец-то можно вздохнуть с облегчением: у 4 знаков китайского зодиака заканчивается период трудностей

Китайский гороскоп / © AP

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Трудные времена подходят к концу для четырёх знаков китайского зодиака уже в четверг, 24 сентября. Согласно астрологическому прогнозу, этот день может стать моментом, когда период нестабильности постепенно останется позади, а на первый план выйдут конкретные планы на будущее.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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24 сентября — День стаи Металлического Быка, который приходится на месяц Огненного Петуха и год Огненной Лошади. Астрологи считают, что в этот день стоит определиться с дальнейшими шагами и понять, на что больше не следует тратить силы и ресурсы.

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Крыса

Представители этого знака могут наконец осознать, что им не обязательно самостоятельно справляться со всеми обязанностями. Крысы привыкли брать на себя многое, ведь стремятся контролировать ситуацию и одновременно облегчать жизнь другим.

Однако 24 сентября они могут обратиться за помощью к человеку, который уже не раз доказывал свою надежность. Это способно не только облегчить нагрузку, но и укрепить важные отношения, а также открыть новые возможности на будущее.

Дракон

В последнее время неопределённость, возможно, изрядно измотала Драконов. Однако в четверг ситуация начнёт проясняться: представители этого знака смогут составить конкретный план и решиться на серьёзный шаг, который считают перспективным.

В то же время семейные отношения станут более понятными, а в финансовых вопросах появится более четкий план действий. После длительного периода волнений Драконам останется вернуть ощущение внутреннего спокойствия.

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Свинья

Для Свиней последний период, возможно, напоминал эмоциональные качели. 24 сентября они могут решить дистанцироваться от людей и ситуаций, которые приносят в жизнь больше хаоса, чем стабильности.

Представители этого знака начнут устанавливать границы там, где раньше шли на уступки ради мира. Отказ от сплетен, драм и изнурительных отношений поможет освободить место для более здорового общения. Именно возвращение контроля над собственной жизнью может стать для Свиней завершением сложного периода.

Обезьяна

Отказ от привычки действовать без четкого плана принесет обезьянам перемены. Их любознательность и способность быстро приспосабливаться часто помогают преодолевать трудности, однако постоянная неопределенность может вызывать напряжение.

В четверг представители этого знака могут принять твердое решение относительно дальнейших действий и взять на себя конкретные обязательства. Более четкий план поможет избавиться от ощущения, что в любой момент всё может пойти не так, и придаст больше уверенности в будущем.

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Напомним, астрологи сообщили, что предсказывают нам звезды на октябрь 2026 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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