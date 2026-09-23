Астролог назвал знаки Зодиака, которые ни за что не станут подстраиваться под своего партнера

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Кто-то — легко отказывается от своих позиций ради мирного сосуществования, а кто-то упрямо — так, что его нельзя сдвинуть и на сантиметр — в любой ситуации стоит на своем, даже если подсознательно чувствует, что неправ.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ни за что не станут подстраиваться под своего партнера.

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Телец

Тельцы, как главные упрямцы зодиакального круга, не уступают свои позиции из-за собственной лени. Им просто не хочется делать лишние движения, которые в таком случае неизбежно пришлось бы предпринимать, вот они и стоят на своем, как скала, хотя даже незначительная уступка могла бы значительно улучшить ситуацию.

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Скорпион

Для Скорпионов нежелание под кого-либо подстраиваться — в том числе под самых близких людей — дело принципа. Необходимость подчиняться кому-либо они считают посягательством на свою личную свободу, а этого представители знака допустить никак не могут, поэтому стоят на своем, не уступая никому даже в мелочах.

Дева

Девы отказываются под кого-либо подстраиваться, поскольку считают это вопиющей несправедливостью. Они убеждены, что лучше других знают, как правильно вести себя в той или иной — профессиональной или жизненной — ситуации, а значит, подстраиваться должны не они, а исключительно под них — так, на их взгляд, будет единственно правильным.

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