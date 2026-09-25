Зміни вже на порозі: три знаки Зодіаку вступають у нову еру 26 вересня

Гороскоп на 26 вересня / © Credits

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Астрологи назвали три знаки Зодіаку, для яких 26 вересня 2026 року може стати початком нового етапу. Козерогам, Овнам і Скорпіонам прогнозують період помітних змін, нових можливостей та припливу сил.

Про це повідомило видання Yourtango.

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За астрологічним прогнозом, у суботу Сонце у Терезах утворить тригон із Плутоном у Водолії. В астрології такому поєднанню приписують потужну трансформаційну енергію, яка нібито допомагає залишити позаду перешкоди, знайти рішення давніх проблем і наважитися на зміни.

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Козеріг

Для Козерогів може розпочатися сприятливий період як в особистих справах, так і в професійній сфері. Те, що тривалий час заважало рухатися вперед, поступово може втратити своє значення.

Представники цього знака вже могли замислюватися над серйозними змінами, а 26 вересня отримають додатковий поштовх, щоб перейти від планів до конкретних дій. Рішення можуть даватися простіше, а бажання змінити власне життя на краще — лише посилитися.

Овен

Овнам астрологи прогнозують приплив творчої енергії та сильне бажання спробувати щось незвичне. Після періоду, коли життя могло здаватися одноманітним, з’явиться можливість урізноманітнити будні новими справами та враженнями.

Особливо вдалим цей час може бути для початку нового проєкту. Овни можуть відчути більше впевненості у власних силах та бажання створювати щось із нуля.

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Скорпіон

Для Скорпіонів настає період, коли докладені зусилля можуть почати давати помітні результати. Водночас сам процес досягнення цілей не повинен здаватися виснажливим — навпаки, він може приносити задоволення.

Тригон Сонця з Плутоном також пов’язують із посиленням креативності. Скорпіонів можуть захопити нові ідеї, а природна допитливість підштовхне їх до незвичних рішень. Астрологи радять скористатися цим періодом і не відкладати те, що давно хотілося реалізувати.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 26 вересня 2026 року — більшу частину дня характеризуватиме негативна космічна енергетика, яка робить людину слабкою та вразливою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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