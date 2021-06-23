В одесском море купаться нельзя: что случилось

Экологи говорят, что можно отравиться или получить раздражение кожи.

В Одессе "зацвело" море. Недавно санврачи отчитались о том, что вода чистая и возбудителей болезней нет, но тревогу забили экологи.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июня.

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В морской воде начали стремительно размножаться микроскопические водоросли. Купаться в такой воде специалисты не советуют — можно отравиться или получить раздражение кожи. Ведь водоросли производят токсины.

Кучи водорослей с берега придется убирать спецтехникой. А вот очистить море может разве что сильный ветер с суши. Он отгонит загрязненную воду, а волны впоследствии принесут чистую. Если же ветер не изменится, а жара продлится, водорослей только станет больше.



"Я не буду купаться сегодня. Я выросла в наших таких реках — грязных сельских — но эта зелень, этот запах, мне неприятно. Я не рискну", — говорит Ирина, отдыхающая из Винницы.

"Хочется. Я из Черновцов, у нас моря нет. Запах немного присутствует, не очень приятно. Ну, что делать? Вариантов нет. Примерно метров десять, а там дальше уже нормально", — сказал еще один отдыхающий.

"После дождей такая рекомендация: никому не купаться, потому что все, что накапливается - загрязнение на суше — оно попадает в море. Этот вид сине-зеленых водорослей потенциально токсичный, надо быть очень осторожным", — пояснил Александр Гончаров, специалист Украинского научного центра экологии моря.

Новости Украины: в Одессе зацвело море - купаться в такой воде не советуют

Напомним, Черное море "зацвело" в Одессе после длительных дождей. Вода окрасилась в оливковый оттенок. Частые дожди и жара "обогатили" водоемы питательными веществами, и они начали активно размножаться. В частности, активизировались солено-водные цианобактерии.

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