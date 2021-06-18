В Одессе "зацвело" море: что нашли в воде

Морская вода у берегов приобрела нездоровый цвет.

Черное море "зацвело" в Одессе после длительных дождей. Вода окрасилась в оливковый оттенок. Частые дожди и жара "обогатили" водоемы питательными веществами, и они начали активно размножаться. В частности, активизировались солено-водные цианобактерии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила эколог Галина Теренько.

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По ее словам, эти микроводоросли flos-aquae могут быть опасными, поскольку они являются источником нейротоксинов.

Эколог также напомнила, что последний раз цветение цианобактерий наблюдали в мае 2015 и 2019 годов. На тот момент flos-aquae развивался вместе с другой цианобактерии Nodularia spumigena, которая тоже была опасной для людей.

"Теперь и наше море "зацвело". "Оливковый "прилив — результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды (+20,5). На этот раз солено-водная цианобактерия Aphanizomenon flos-aquae. Микроводоросль потенциально токсичная, носитель нейротоксинов", — рассказала специалист.

Что такое цианобактерии и чем они опасны

Сине-зеленые водоросли не являются инфекционными агентами и не размножаются в организме человека, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Но по данным ВОЗ, их связывают с болезнями в различных частях всего мира, в том числе Северной и Южной Америке, Африке, Австралии, Европе, Скандинавии и Китае. Токсины цианобактерий в озерах и прудах в разных частях мира вызывают отравление у животных и людей.

За последние годы в Украине также начинают летом "цвести" реки, озера, пруды, водохранилища Украины и даже Черное море — это свидетельствует об активном размножении сине-зеленых водорослей.

Цианобактерии распространены в стоячей воде, в озерах, прудах и реках, медленно текут. Во время "цветения", вода приобретает неприятный запах, ухудшаются ее вкусовые и экологические качества. Особенно вредно чрезмерное "цветение" — слой воды "цветения" может достигать 10-15 см толщиной. Высокая концентрация токсинов цианобактерий может присутствовать во всей толщине загрязненной воды.

Превышение критической массы водорослей активизирует процесс саморазложения. Это приводит к отсутствию в воде кислорода, на фоне выделения метана, сероводорода, аммиака, других токсичных веществ.

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