В Одесі "зацвіло море": що знайшли у воді

Морська вода біля берегів набула нездорового кольору.

Чорне море "зацвіло" в Одесі після тривалих дощів. Вода забарвилася в оливковий відтінок. Часті дощі та спека "збагатили" водойми поживними речовинами, і вони почали активно розмножуватися. Зокрема, активізувались солоно-водні ціанобактерії.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила еколог Галина Теренько.

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За її словами, ці мікроводорості flos-aquae можуть бути небезпечними, оскільки вони є джерелом нейротоксинів.

Еколог також нагадала, що останній раз цвітіння ціанобактерій спостерігали в травні 2015 і 2019 років. На той момент flos-aquae розвивався разом з іншою ціанобактерією Nodularia spumigena, яка теж була небезпечною для людей.

"Тепер і наше море "зацвіло". "Оливковий" прилив – результат рясних опадів і, як наслідок, теригенного стоку і високої температури води (+20,5). Цього разу солоно-водна ціанобактерія Aphanizomenon flos-aquae. Мікроводорость потенційно токсична, носій нейротоксинів", – розповіла фахівець.

Що таке ціанобактерії і чим вони небезпечні

Синьо-зелені водорості не є інфекційними агентами та не розмножуються в організмі людини, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Але за даними ВООЗ, їх пов’язують із хворобами в різних частинах усього світу, у т.ч. Північній і Південній Америці, Африці, Австралії, Європі, Скандинавії та Китаї. Токсини ціанобактерій в озерах і ставках у різних частинах світу спричиняють отруєння у тварин і людей.

За останні роки в Україні також починають влітку "цвісти" річки, озера, ставки, водосховища України та навіть Чорне море — це свідчить про активне розмноження синьо-зелених водоростей.

Ціанобактерії поширені в стоячій воді, в озерах, ставках та річках, що повільно течуть. Під час "цвітіння", вода набуває неприємного запаху, погіршуються її смакові й екологічні якості. Особливо шкідливим є надмірне "цвітіння" — шар води, що "цвіте" може досягати 10–15 см завтовшки. Високі концентрації токсинів ціанобактерій можуть бути присутні у всій товщі забрудненої води.

Перевищення критичної маси водоростей активізує процес саморозкладу. Це призводить до вилучення з води кисню, і натомість виділення метану, сірководню, аміаку, інших токсичних речовин.

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