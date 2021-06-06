Мармурове море біля берегів Туреччини вкрилось слизом: назвали причини катастрофи

Морський слиз - це природний зелений мул, який утворюється, коли водорості перевантажені поживними речовинами в результаті спекотної погоди і забруднення води.

Недалеко від Стамбула Мармурове море вкрилось товстим шаром слизу. Експерти назвали винними в цьому зміну клімату та забруднення води.

Про це повідомляє ВВС.

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Товстий шар слизоподібної речовини вкрив Мармурове море, чим заважає рибальству та завдає шкоди екології. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже пообіцяв врятувати узбережжя країни від "морського слизу".

Морський слиз - це природний зелений мул, який утворюється, коли водорості перевантажені поживними речовинами в результаті спекотної погоди і забруднення води. Вперше він був виявлений в Туреччині в 2007 році та в Егейському морі поблизу Греції.

Поширення в Туреччині морського слизу на великих територіях Мармурового моря, що з'єднує Чорне та Егейське море, вважається найбільшим в історії. Це завдає шкоди місцевим громадам.

ВВС

Президент Ердоган заявив, що катастрофа сталась через скидання в море неочищених стічних вод, а також через підвищення температури. Він закликав чиновників провести розслідування.

"Я боюся, якщо це пошириться на Чорне море, то проблема буде величезною", - сказав Ердоган.

Через слиз у морі не можуть працювати рибалки, а від задухи гине риба. Уряд Туреччини направив команду з 300 осіб для перевірки потенційних джерел забруднення.

Професор Байрам Озтюрк з Turkish Marine Research попередив, що такі проблеми збережуться, якщо не буде нових інвестицій для очищення стічних вод, які відкачують зі Стамбула.

"Через надмірне поширення слизу кілька видів знаходяться під загрозою, включаючи устриці, мідії, морські зірки. Це - справжня катастрофа", - сказав Озтюрк.

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