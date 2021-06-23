В одеському морі купатися не можна: що сталося

Екологи кажуть, що можна отруїтися чи отримати подразнення шкіри.

В Одесі "зацвіло" море. Нещодавно санлікарі відзвітували про те, що вода чиста і збудників хвороб немає, але на сполох забили екологи.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 червня.

Також читайте Чорне море біля Одеси стало "зеленим": фото та відео

У морській воді почали стрімко розмножуватися мікроскопічні водорості. Купатися в такій воді фахівці не радять - можна отруїтися чи отримати подразнення шкіри. Адже водорості продукують токсини.

Купи водоростей з берега доведеться прибирати спецтехнікою. А от очистити море може хіба що сильний вітер з суші. Він віджене забруднену воду, а хвилі згодом принесуть чисту. Якщо ж вітер не зміниться, а спека триватиме, водоростей лише більшатиме.



"Я не буду купатися сьогодні. Я виросла в наших таких річках - брудних сільських - але ця зелень, цей запах, мені неприємно. Я не ризикну", - каже Ірина, відпочивальниця з Вінниці.

"Хочеться. Я з Чернівців, у нас моря немає. Запах трошки присутній, не дуже приємно. Ну, що робити? Варіантів немає. Приблизно метрів десять, а там далі вже нормально", - сказав ще один відпочиваючий.

"Після дощів є така рекомендація: нікому не купатися, тому що все, що накопичується - забрудненя на суші - воно потрапляє у море. Цей вид синьо-зеленої водорості є потенційно токсичним, треба бути дуже обережним", - пояснив Олександр Гончаров, фахівець Українського наукового центру екології моря.



Новини України: в Одесі зацвіло море – купатися у такій воді не радять

Нагадаємо, Чорне море "зацвіло" в Одесі після тривалих дощів. Вода забарвилася в оливковий відтінок. Часті дощі та спека "збагатили" водойми поживними речовинами, і вони почали активно розмножуватися. Зокрема, активізувались солоно-водні ціанобактерії.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання