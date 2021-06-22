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Чорне море біля Одеси стало "зеленим": фото та відео

Чорне море біля Одеси стало "зеленим": фото та відео

Фото: Одеський кур'єр

Причиною зміни кольору морської води стало цвітіння ціанобактерій.

Біля побережжя Одеси вода в Чорному морі набула незвичного оливково-зеленого відтінку. Як повідомила у вівторок, 22 червня, в коментарі місцевому виданню “Одеський кур’єр” гідробіолог Галина Теренько, причиною цього явища стали недавні рясні дощі, які забруднили акваторію та стали причиною активного цвітіння ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae.

За її словами, для цієї мікроводорості тепер утворилися найбільш сприятливі умови: через недавні проливні дощі в море потрапило багато відходів із органічними речовинами, а, окрім того, морська вода втратила свою солоність та нагрілася до +19...+20 градусів.

Як свідчать опубліковані фото та відеокадри, найбільше цвітіння помітно безпосередньо біля берега, насамперед поруч із пляжами, які закриті хвилерізами. Однак в деяких місцях плями оливково-зеленої води видно на значній відстані від берега.

Фото: Одеський кур'єр / ©
Фото: Одеський кур'єр
Фото: Одеський кур'єр / ©
Фото: Одеський кур'єр
Фото: Одеський кур'єр / ©
Фото: Одеський кур'єр
Фото: Одеський кур'єр / ©
Фото: Одеський кур'єр

Востаннє таке бурхливе "цвітіння" ціанобактерії A. Flos-aquae, яку гідробіолог Галина Теренько називає потенційно токсичною, спостерігали в Одесі у травні 2015 року.

Нагадаємо, що на міських пляжах Бердянська відпочивальникам дошкуляють морські блохи. Їхні укуси можуть викликати алергічні реакції свербіж та почервоніння.