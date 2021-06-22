Вчені виявили симптом COVID-19, що з'являється тільки після щеплення

Спеціалісти розказали про симптом коронавірусу, який зустрічається тільки у тих, хто вакцинувався від інфекції.
Британські вчені виявили специфічний симптом зараження коронавірусом, який зустрічається тільки у людей, вже щеплених від COVID-19.
За даними ZOE COVID Symptom Study - найбільшого в світі дослідження COVID-19 і застосунку для відстеження симптомів, у щеплених пацієнтів інфекція проявляється в першу чергу через часте чхання, хоча у нещеплених воно найчастіше вважається ознакою застуди або алергії, а не зараження.
Науковці також підкреслюють, що люди, які щепилися і згодом знову захворіли COVID-19, нехай навіть в легкій формі, також називали чхання одною з ознак хвороби.
Більш поширеними ознаками зараження коронавірусом залишаються висока температура, втрата смаку або нюху, стомлюваність, головний біль, діарея, нежить, плутане дихання і постійний кашель.
"Якщо ви зробили щеплення і почали багато чхати без причин, потрібно залишатися вдома і здати тест на COVID-19, особливо якщо ви живете або працюєте з людьми, які схильні до високого ризику зараження", - закликають вчені.
Нагадаємо, атака COVID-19 триває. Штам "Дельта" зафіксували більш ніж в 90 країнах світу.