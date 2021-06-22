Вчені виявили симптом COVID-19, що з'являється тільки після щеплення

Спеціалісти розказали про симптом коронавірусу, який зустрічається тільки у тих, хто вакцинувався від інфекції.

Британські вчені виявили специфічний симптом зараження коронавірусом, який зустрічається тільки у людей, вже щеплених від COVID-19.

За даними ZOE COVID Symptom Study - найбільшого в світі дослідження COVID-19 і застосунку для відстеження симптомів, у щеплених пацієнтів інфекція проявляється в першу чергу через часте чхання, хоча у нещеплених воно найчастіше вважається ознакою застуди або алергії, а не зараження.

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Науковці також підкреслюють, що люди, які щепилися і згодом знову захворіли COVID-19, нехай навіть в легкій формі, також називали чхання одною з ознак хвороби.

Більш поширеними ознаками зараження коронавірусом залишаються висока температура, втрата смаку або нюху, стомлюваність, головний біль, діарея, нежить, плутане дихання і постійний кашель.

"Якщо ви зробили щеплення і почали багато чхати без причин, потрібно залишатися вдома і здати тест на COVID-19, особливо якщо ви живете або працюєте з людьми, які схильні до високого ризику зараження", - закликають вчені.

Нагадаємо, атака COVID-19 триває. Штам "Дельта" зафіксували більш ніж в 90 країнах світу.

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