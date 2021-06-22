Література для підлітків

У Києві від 23 до 27 червня триватиме Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Спеціально до заходу ТСН.ua створив серію добірок найцікавіших творів для підлітків.

Свіжа підбірка книжок для підлітків від ТСН.ua.

1. Джамія Вілсон. Відчуй свою силу

"Книжка-подружка допоможе встановити свої межі, впоратись зі страхами та невпевненістю, наважитися бути собою і, можливо, навіть змінити світ"

Яскрава і наснажлива, ця книжка-порадниця стане підтримкою для всіх дівчат, які перебувають на початку свого становлення, у період, коли вже не хочеться, щоб тебе вважали дитиною, у період перших протестів і заяв, перших закоханостей, пошуку своїх орієнтирів.

2. Саньмао. Історії Сахари

"Історії Сахари" запрошують нас у дивовижний світ пустельного життя Саньмао – космополітки, бунтарки і мандрівниці, яка мріяла стати першою жінкою-дослідницею, що подолає найбільшу пустелю світу.

Зухвала дитяча мрія привела її до загубленого серед пісків містечка Ель-Аюн, столиці тогочасної Іспанської Сахари. Там Саньмао зустріне друзів і недругів, порине у терпку суміш екзотичних культур і відкриє серце справжньому коханню. В її оповіданнях, схожих на щоденникові записи, переплітаються любов і втрата, свобода і небезпека, прожиті й розказані то енергійно й дотепно, то медитативно і ніжно, але завжди – з невимовною позачасовою щирістю, яка забезпечила їм читацьку любов на всіх континентах. Опублікована в 1976 році збірка "Історії Сахари" була продана загальним тиражем понад 15 мільйонів примірників.

3. Метт Гейґ. Опівнічна бібліотека

"Обираючи книги в Опівнічній бібліотеці, Нора проживає свої нові життя — ті, в яких зробила інший вибір: стала науковицею, спортсменкою, рок-зіркою, вірною дружиною…"

Десь між життям і смертю існує бібліотека з незліченними книгами. І кожна з них — це історія паралельної реальності. В одній книзі викладена історія вашого життя таким, яким воно є; в інших — історії життів, які ви могли б прожити, якби в певний момент наважилися щось змінити. Уявіть, що у вас з’явилася можливість піти в таку бібліотеку і переглянути всі варіанти…

Нора Сід — одна з тих, хто отримав такий шанс.

Та чи виявиться хоча б одне з цих життів кращим за те, яке вона має?

4. Майґуль Аксельссон. Квітнева відьма

Прикута до ліжка Дезіре терпить епілептичні напади, що руйнують її тіло, і водночас відточує свій талант. Вона — квітнева відьма, і її мандрівна душа стежить за трьома своїми зведеними сестрами, переконана, що котрась із них вкрала призначене їй життя. Кожна з названих сестер ховає у собі порожнечу, яку не здатна заповнити ні родиною, ні кар’єрою, ні алкоголем чи коханцями. Роками вони тягнуть за собою болісний зв’язок, який до кінця не усвідомлюють, аж поки таємничі листи не зводять їх докупи. Квітнева відьма виконує свій план помсти й підштовхує сестер одну до одної, наче фігурки у химерній грі. Чи можуть сестри і всі решта, задіяні в цій історії, сподіватися хоч на якесь звільнення?

5. Бйорнстад Кетіль. Дама з долини

"Раджу всю серію - трилогія Кетіля Бйорнстада про юного бентежного музиканта Акселя Віндінґа і його пошуки власного звучання в музиці і в житті"

"Дама з долини" — завершальна частина трилогії.

Після втрати коханої дружини Маріанне життя Акселя висить на волосині. Його тягне на північ — ближче до кордону, де рукою подати до батьківщини Рахманінова і де він сподівається залікувати душевні рани. Там, у долині, затисненій між Фінляндією і Росією, живе манлива Дама з долини, і вона може мати відповіді на запитання, які хвилюють Акселя. Там, за полярним колом, час тече по-іншому, а світло не створене для брехні, воно оголює почуття і стосунки, сни закінчуються, і все приховане виходить на яв. Час уже й Акселеві позбутися показних амбіцій, віднайти глибоку радість від улюбленої музики і — вітати життя.

6. Тераковська Дорота. Там, де падають Ангели

Маленька Ева п’ятирічною втратила свого Ангела-Хоронителя, що впав із Драбини на землю й приречений тепер жити в подобі Бездомного. Що чекає на дівчинку після цієї втрати і на що доведеться піти Евиному Ангелу-Хоронителю задля її порятунку?

Відповідь — у щемкому, але світлому та сповненому роздумів про буття романі польської письменниці Дороти Тераковської, який запрошує до захопливої мандрівки в пошуках важливих відповідей на одвічні питання боротьби Добра і Зла.

7. Станіслас Деан. Як ми вчимося. Чому мозок навчається краще, ніж машина… Поки що

"Якщо вам цікаво, як ми вчимося, то ця книга для вас. Адже вчитись нам прийдеться все життя, тому варто зрозуміти процес і використовувати можливості на повну"

Автор цієї книжки розповідає, як біологічні процеси в мозку сприяють навчанню людини в різні періоди — від немовляти до дорослого. Він розписує, як за допомогою інтуїції діти "завантажують" свій мозок інформацією — і як це потім сприяє змінам в когнітивній функції мозку. Та ця книжка більше цікава тим, що показує, як така інформація про людський розвиток використовується у сфері розробки високих технологій, зокрема штучного інтелекту. Вчені намагаються повторити з роботом ті моделі розвитку, які властиві для людського мозку, але постійно стикаються з тим, що біологічні особливості виявляються більш розвиненими за технічні конструкти. Людина насправді вчиться постійно. Попри травми й перешкоди. І якщо можна навчити навіть робота мислити більш зважено, то і будь-які людські когнітивні здібності можна удосконалити.

8. Упорядкування Віри Агеєвої. Бунтарки: нові жінки і модерна нація

"Книжка про справжніх бунтарок — українських письменниць другої половини ХІХ та початку ХХ століття, які знаходять свої голоси у літературі й публіцистиці та починають відстоювати власний простір — як приватний, так і публічний."

Дванадцять історій про життя та творчість Марко Вовчок, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Наталі Кобринської, Людмили Старицької, Ірини Вільде, Софії Яблонської та ще кількох інших, не менш знакових авторок, які активно порушували питання про статус і права жінки у своїх творах.

9. Стівен Чбоскі. Уявний друг

"Ця історія протистояння добра і зла затягла мене з головою. Вона дуже атмосферна і похмура. Автору вдалося змішати психологічний трилер, хоррор і драму воєдино"

Уявіть… Що тікаєте з дому посеред ночі. Що знаєте, як мама робить усе для вашого щастя, але їй так само страшно, як і вам.

Уявіть… Що переходите в нову школу, знайомитеся з новими людьми. Що бачите, яка щаслива від того ваша мама. Що чуєте манливий голос.

Уявіть… Що прямуєте за знаками, заходите в ліс, пропадаєте безвісти на шість днів. І нічого не пам’ятаєте про те, що сталося.

Уявіть… Що зміниться все… І доведеться рятувати всіх, кого любите.

10. Світлана Фус, Маша Сердюк. Невже це все через їжу?! Лайфхаки з правильного харчування для підлітків

"Лайфхаки з правильного харчування для підлітків" – краще розуміння себе, свого тіла, а також важливості любити себе, не зважаючи на недоліки!"

Книга "Невже це все через їжу?!" створена справжніми професіоналами своєї справи Світланою Фус і Машою Сердюк. Вони порушують не просто актуальні, а життєво важливі питання для підлітків. Вони піднімають такі боязкі теми, які діти рідко обговорюють зі сторонніми: неприємний запах із рота, підвищена пітливість, зайва вага, жовті зуби та інше. Автори надають детальні пояснення усіх процесів, які відбуваються з організмом в період дорослішання, а також діляться простими та дієвими рекомендаціями з харчування в цей період. Кожний розділ книги – зручний і зрозумій лайфхак, який є вірним шляхом до вирішення тієї чи тієї проблеми.

Рекомендації у виданні надзвичайно доступні, тому виконувати їх без турбот зможе кожний підліток. Чудовим бонусом до книжки став ефективний та простий варіант меню. Яскраві ілюстрації, незамінні таблиці та схеми зроблять сприйняття інформації веселим і цікавим. Можливо книга й не вирішить усіх труднощів, які підлітки зустрічають в процесі дорослішання, але стане дієвим шагом до уникнення багатьох із них. Вона зростить основні знання щодо правильного харчування, а як результат – красивого зовнішнього вигляду та міцного здоров’я.

11. Ясіновська Наталія. Любов, дідусь і помідори

Тринадцятирічна Олеся мешкає з дідусем і бабусею та живе звичайним життям підлітки: ходить до школи, проводить час зі своїми найкращими подругам Інною та Аліною, поглядає на хлопців… Аж поки в один момент усе не змінюється.

На заміну її улюбленому вчителеві літератури приходить молодий студент, а дідусь дівчинки раптово захворіває. Олеся лишається наодинці зі своїми переживаннями. Аж поки новий учитель не пропонує учням вести шкільний блог, куди дівчина звіряє свої почуття. Так, крок за кроком, її життя набуває нових і зовсім неочікуваних барв.

10 гривень від вартості цієї книжки буде перераховано до благодійного фонду "Таблеточки" на допомогу онкохворим дітям в Україні.

Ілюстрації коміксів Вані Unicorn.

12. Марта Палажжесі. Дим

Життя юного Клея могло йти незмінною течією: він міг продовжувати працювати золотарем, охороняти свою територію від інших таких самих банд та отримувати мудрі поради від прийомного батька Старого Сала. Але одного дня, коли кордон міста перетинає парад цирку, все змінюється. Серед небачених див і атракціонів цирку "Сміт і Спарроу" є північний дикун, останній вовк Великої Британії. Маючи нагоду потрапити на територію цирку, Клей хоче перевірити, чи правдиві афіші. Але стаючи свідком жорстокого ставлення до тварини дресувальниками, Клей ухвалює єдине правильне рішення: врятувати тварину та повернути на рідну землю. Чи вдасться хлопцю потоваришувати з твариною та виконати свій задум?

13. Ірена Панаріна, укладання: Тетяна Стус, Марія Артеменко. "Іzоляція: збірник оповідань"

"Дебют талановитих підлітків, переможців літературного конкурсу "Антитвір" 2020 року – збірка оповідань "Іzоляція""

Історії про світову пандемію та нову реальність, про прийняття і неприйняття, про спробу втечі від себе самих. Гостра тематика оголює нерви та розбурхує страхи, а заразом – тримає читача до останнього рядка. То як виглядає ізоляція очима підлітків? І чи дадуть молоді (майбутні?) письменники шанс людству?.. Ілюстрації Ірени Панаріної увиразнюють кожне оповідання, додаючи нових сенсів на рівні образів.

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