В Україні розпочали масову вакцинацію від COVID в компаніях: як щепитися

Йдеться про компанії, де щеплення хочуть зробити понад 50 осіб.

В Україні почали щеплювати від коронавірусу працівників компаній, де понад пів сотні співробітників виявили бажання вакцинуватися.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Щазначається, що щеплення робитимуть препаратом Comirnaty від фармацевтичної компанії Pfizer/BioNTech.

Зазначається, що колективи будуть вакцинувати в кожному регіоні в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр МОЗ. Як швидко рухатиметься процес, не повідомляють. Утім, у відомстві пояснюють: все залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації, кількість яких обіцяють збільшувати.

Для того, щоб записатися в чергу на вакцинацію, компанія повинна:

залишити заявку через контакт-центр;

визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

скласти списки охочих вакцинуватися;

забезпечити приміщення для вакцинації і медичного спостереження після вакцинації;

забезпечити дотримання санітарних норм і наявність засобів захисту і санітайзер в місці вакцинації.

Нагадаємо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютогою. Першими препарат почали вводити медичним працівникам коронавірусних лікарень, бригадам екстреної допомоги, співробітникам лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Другий етап з п'яти розпочали 22 березня.

Крім того, на вихідних, 29 та 30 травня, у Києві, Львові та Одесі почали працювати центри масової вакцинації. Там роблять щеплення проти коронавірусу людям зі "списку очікування".

Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

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