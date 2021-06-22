Шмигаль доручив прискорити відкриття центрів вакцинації від коронавірусу

Центри працюють ще не у всіх областях.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив прискорити процес відкриття центрів вакцинації від COVID в регіонах.

Про це 22 червня йдеться на сайті Офісу президента.

Також читайте Вакцинація від коронавірусу: в Україні за добу щепили майже 9 тисяч людей

Денис Шмигаль наголосив, що за минулу добу виявлено 296 нових випадків, а 829 осіб одужало:

"Активних хворих на сьогодні 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тисяч", – зазначив очільник уряду.

В Україні триває активна кампанія з вакцинації, у межах якої зроблено понад 2 мільйони щеплень:

"Центри вакцинації повинні працювати по всій Україні. Тому Міністерство розвитку громад та територій має зв'язатися з тими головами ОДА, де такі центри ще не відкрились, і допомогти пришвидшити цей процес", – акцентував Денис Шмигаль.

Учасники наради заслухали інформацію Національної академії наук України щодо поширення штаму COVID-19 "Дельта". Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта".

Нагадаємо, Туреччина скасовує комендантську годину та обмеження на користування транспортом. Це рішення набуде чинності від 1 липня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання