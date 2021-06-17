Уряд дозволив сімейним лікарям видавати довідки про вакцинацію

Рішення спростить отримання документу.

Кабінет міністрів дозволив сімейним лікарям видавати довідки про завершення курсу вакцинації від коронавірусу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 червня.

На думку урядовців, таке рішення спростить отримання документу. "Вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, що засвідчують проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу", - заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, серед українців зростає бажання вакцинуватся. На закупівлю препаратів для щеплення додатково виділяють майже 1,5 млрд грн. До слова, гроші візьмуть з надходжень при розмитнені автівок. До кінця року до України завезуть ще 40 млн доз вакцини.

Як повідомлялося, уряд подовжив карантин в Україні до 31 серпня. Утім, урядовці вирішили послабити обмеження. Зокрема, скасовують контроль самоізоляції через мобільний застосунок "Дій вдома" допоки країна перебуває в зеленій зоні епідеміологічної небезпеки. Тому тепер в’їжджати до країни українські громадяни зможуть безперешкодно. Утім, від іноземців вимагатимуть негативні тести на COVID-19 чи документ про повну вакцинацію.



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