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Уряд дозволив сімейним лікарям видавати довідки про вакцинацію

Уряд дозволив сімейним лікарям видавати довідки про вакцинацію

Associated Press

Рішення спростить отримання документу.

Кабінет міністрів дозволив сімейним лікарям видавати довідки про завершення курсу вакцинації від коронавірусу. 

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 червня. 

На думку урядовців, таке рішення спростить отримання документу. "Вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, що засвідчують проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу", - заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, серед українців зростає бажання вакцинуватся. На закупівлю препаратів для щеплення додатково виділяють майже 1,5 млрд грн. До слова, гроші візьмуть з надходжень при розмитнені автівок. До кінця року до України завезуть ще 40 млн доз вакцини.

Як повідомлялося, уряд подовжив карантин в Україні до 31 серпня. Утім, урядовці вирішили послабити обмеження. Зокрема, скасовують контроль самоізоляції через мобільний застосунок "Дій вдома" допоки країна перебуває в зеленій зоні епідеміологічної небезпеки. Тому тепер в’їжджати до країни українські громадяни зможуть безперешкодно. Утім, від іноземців вимагатимуть негативні тести на COVID-19 чи документ про повну вакцинацію.
 