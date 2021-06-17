Правительство разрешило семейным врачам выдавать справки о вакцинации

Решение упростит получение документа.

Кабинет министров разрешил семейным врачам выдавать справки о завершении курса вакцинации от коронавируса.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 июня.

По мнению чиновников, такое решение упростит получение документа. "Вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от коронавируса", — заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, среди Украинской растет желание вакцинуватся. На закупку препаратов для прививки дополнительно выделяют почти 1500000000 грн. К слову, деньги возьмут из поступлений при растаможке автомобилей. К концу года в Украину завезут еще 40 млн доз вакцины.

Как сообщалось, правительство продлил карантин в Украине до 31 августа. Впрочем, чиновники решили ослабить ограничения. В частности, отменяют контроль самоизоляции через мобильный приложение "Действуй дома" пока страна находится в зеленой зоне эпидемиологической опасности. Поэтому теперь въезжать в страну украинские граждане смогут беспрепятственно. Впрочем, от иностранцев будут требовать отрицательные тесты на COVID-19 или документ о полном вакцинацию.

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