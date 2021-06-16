В Украине продлевают карантин

Ограничения будут действовать как минимум до конца лета.

Правительство официально сегодня продолжит карантин до 31 августа 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время по словам главы Кабмина, карантинные ограничения будут ослаблены.

Стоит отметить, что сейчас все регионы Украины перешли в "зеленую" зону карантина.

Напомним, 7 июня Кабмин ослабил карантин в Украине - позволил большее скопление людей во время массовых мероприятий и смягчил условия пересечения границы. Изменения внесли в постановление "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Новости Украины: лето без карантина - украинцы возвращаются к массовым гульбищам

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