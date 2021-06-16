В Нью-Йорке отмену карантина отметили масштабным салютом

Ограничения коснутся только невакцинированных людей
20-минутным салютом в Нью-Йорке отметили ограничения карантина.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
В городе по крайней мере одну дозу вакцины получили 70 процентов людей и мэр Нью-Йорка заявил, что пришло время возвращаться к нормальной жизни. Отныне там не обязательно придерживаться дистанции и носить маски.
Правда, это касается вакцинированных граждан, а торговые, развлекательные и административные учреждения могут по своему усмотрению просить посетителей придерживаться карантинных ограничений.
Посмотреть салют, что не анонсировался властью, за считанные минуты на улицах собрались толпы людей.