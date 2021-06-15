Израиль отменил последнее COVID-ограничение

Израиль отменил требование носить маски.

В Израиле со вторника, 15 июня, отменили обязательство носить защитные маски в общественных местах.

Соответствующую поправку вечером в понедельник подписал гендиректор Министерства здравоохранения Израиля Чези Леви, пишет The Jerusalem Post.

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Отмечается, что Леви оставил три исключения, в частности относительно невакцинированных гостей и сотрудников социальных и медицинских учреждений.

Также пассажиры рейсов и люди, которые направляются к месту обсервации, обязаны носить маски.

В ближайшее время правительство распространит подробные инструкции для работников больниц и домов престарелых, в которых укажет, кому и где нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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Напомним, что Израиль с 1 июня отменил все карантинные ограничения, введенные для сдерживания пандемии COVID-19, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях.

Заметим, что Израиль ввел более 10 млн доз вакцины от COVID-19, а более 5 млн человек или более половины взрослого населения страны считаются полностью привитыми от коронавируса.

Как сообщал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от коронавируса в одной из израильских компаний Борис Брыль, после вакцинации в Израиле заболеваемость сократилась в 30 раз.

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