Ізраїль скасував останнє COVID-обмеження

Ізраїль скасував вимогу носити маски.

В Ізраїлі від вівторка, 15 червня, скасували зобов'язання носити захисні маски в громадських місцях.

Відповідну поправку увечері в понеділок підписав гендиректор Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Чезі Леві, пише The Jerusalem Post.

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Зазначається, що Леві залишив три виключення, зокрема щодо невакцинованих гостей та співробітників соціальних і медичних установ.

Також пасажири рейсів та люди, які прямують до місця обсервації, зобов'язані носити маски.

Найближчим часом уряд поширить докладні інструкції для працівників лікарень і будинків для людей похилого віку, в яких вкаже, кому і де потрібно користуватися засобами індивідуального захисту.

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Нагадаємо, що Ізраїль від 1 червня скасував усі карантинні обмеження, введені для стримування пандемії COVID-19, окрім вимоги носити захисні маски у закритих приміщеннях.

Зауважимо, що Ізраїль ввів понад 10, млн доз вакцини від COVID-19, а понад 5 млн людей або більше половини дорослого населення країни вважаються повністю щепленими від коронавірусу.

Як повідомляв лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від коронавірусу в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль, після вакцинації в Ізраїлі захворюваність скоротилася в 30 разів.

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